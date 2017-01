A treia zi de grevă generală în Terminalul de Containere Agigea

Negocierile între sindicate şi administraţia Companiei Constanţa South Container Terminal (CSCT) Agigea au eşuat din nou, la sfîrşitul săptămînii trecute, astfel că greva generală continuă. Deşi conflictul de muncă loveşte puternic în activitatea uneia dintre cele mai profitabile companii româneşti din domeniul portuar, niciuna din cele două părţi nu este dispusă să cedeze. Liderul Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Portuare (FNSP) Constanţa, Petre Costel, susţine că nici măcar declanşarea grevei generale pe 17 iulie, cînd cei peste peste 500 de salariaţi CSCT au blocat complet activitatea, nu a reuşit să determine administraţia să vină cu o ofertă acceptabilă şi pentru angajaţi. „La ultimele discuţii purtate pe 18 iulie, am discutat cu cei din conducere mai bine de două ore, însă nu am reuşit să ajungem la vreo înţelegere. Şi nici nu cred că am fi putut să reuşim să facem ceva atîta vreme cît administraţia vine cu oferte refuzate înainte de declanşarea grevei generale. Este vorba de cei 375 de lei pentru fiecare angajat, bani pe care am fost sfătuiţi să îi acceptăm cît mai repede cu putinţă, în condiţiile în care noi cerusem dublu, plus ore suplimentare, concedii şi alte sporuri”, a declarat Costel. Liderul sindical a afirmat că eşecul acestor negocieri înseamnă continuarea grevei generale pentru cea de-a treia zi, astfel că perpetuarea conflictului de muncă va fi resimţită în bilanţul de afaceri al firmei. „Cred că deocamdată le convine această situaţie atît timp cît nu vin cu alte oferte de salarizare, dar situaţia se va schimba. Din cauza grevei generale de la CSCT, opt nave care ar fi trebuit să intre la operare au rămas în radă, în vreme ce altele şi-au schimbat rutele. Pînă pe 26 iulie mai sînt şi alte nave care trebuie să sosească la Agigea, dar nu ştim ce se va întîmpla cu ele. Dacă cei din conducere nu vor ca acest conflict de muncă să se termine cît mai curînd, ne vom continua acţiunile de protest”, a mai declarat preşedintele FNSP Constanţa. În pofida încercărilor de a obţine un punct de vedere din partea administraţiei companiei, conducerea CSCT Agigea nu a putut fi contactată.