A ucis un pieton şi a fugit de la locul accidentului

Alexe Stancu, şoferul fugar: “Am încercat să trag de volan ca să-l evit, dar nu am mai avut timp. Am frânat şi am stat aşa câteva minute… Am vrut să cobor, dar m-am răzgândit. Mi s-a făcut frică şi am plecat”