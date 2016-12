A văzut Marea Unire cu ochii lui

07:55:12 / 02 Decembrie 2014

Este Perfect

Am vazut de fapt mai multe uniri, la Alba Iulia (normal) si alta facuta in forta de Bucuresteni, in fapt niste vechituri, de prin depozite adunate, ce n-a mai ramas de vindut la negru de Mircea Basescu. Mai ramasese Ponta si cu Olguta Vasilescu sa-si "traga" cite o unire in cuget si simtiri si era traba ca lumea.