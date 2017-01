A venit Anul Nou pe stil vechi

Cei aproximativ 5.000 de etnici ruși lipoveni din județul Constanța au intrat astăzi în noul an, după calendarul iulian. Pentru ei, noaptea de Revelion a însemnat multă veselie, distracție, muzică și mese îmbelșugate până în zorii zilei. La Constanța, a avut loc o petrecere la care au participat membrii activi ai comunității. Petrecerea s-a ținut la sediul comunității - filiala Constanța, situat pe str. Banu Mihalcea nr. 21. Distracția a debutat încă de ieri seară, de la ora 20.00, în cântecele ansamblurilor lipovenești. ”Etnicilor ruși lipoveni le urez un an mai bun, multă sănătate și prosperitate, și să fim cât mai uniți, nu doar noi, ci toate celelalte etnii”, a urat credincioșilor președintele comunității rușilor lipoveni, filiala Constanța, Nicolae Artion. Iar sărbătorile nu s-au încheiat încă pentru etnicii lipoveni. Astăzi, copiii merg cu sorcova pe la casele oamenilor, aruncând boabe de grâu, grăunţe de porumb, ovăz sau orez, pe care le poartă în buzunare. Tradiția spune că seminţele simbolizează un an prosper şi îmbelșugat, cu roade bogate. Tot astăzi, de dimineață, credincioșii merg la biserică, unde iau parte la slujbă și se roagă pentru sănătatea celor dragi. Petrecerile pentru ortodocșii de rit vechi se vor încheia abia peste o săptămână, atunci când se sărbătorește Boboteaza. Revelionul pe stil vechi este sărbătorit după calendarul iulian, care este decalat cu 13 zile faţă de cel gregorian. În județul nostru trăiesc aproximativ 5.000 de ruși lipoveni, potrivit președintelui comunității rușilor lipoveni, filiala Constanța. Cele mai reprezentative localități unde sunt etnici ruși lipoveni sunt Ghindărești, Năvodari, Cernavodă, 2 Mai și Constanța. Ghindăreşti este localitatea cu cei mai mulți ruși lipoveni din județ: peste 99%. Potrivit ultimului recensământ, numărul rușilor lipoveni din orașul nostru este de aproximativ 670, însă reprezentanții comunității spun că mulți sunt plecați în străinătate, iar numărul lor depășește 1.000.