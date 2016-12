“A venit Băsescu şi trebuie să distrugem ce am făcut”

După avalanşa reducerilor de salarii şi a reducerilor de personal din administraţia publică locală, Guvernul Boc a venit cu o nouă găselniţă care să-i acopere găurile bugetare. Pentru că la nivel central incompetenţa depăşeşte orice limite, Guvernul Băsescu-Boc a adoptat un act normativ prin care sustrage sume importante din bugetele locale pentru a acoperi din pagubele pe care le-a făcut de când se află la putere. Autorităţile locale sunt obligate să reducă cu 20%, la care se adaugă şi creşterea de TVA de 5%, cheltuielile bugetare până la sfârşitul anului. Pentru că neîndeplinirea prevederilor ordonanţei atrage răspunderea penală, Primăria Constanţa s-a conformat şi a decis reducerea cheltuielilor la toate capitolele bugetare.

Boc şi Băsescu închid trei cluburi de pensionari, readuc cerşetorii în intersecţii, obligă municipalitatea să închidă iluminatul pietonal şi să-l reducă pe cel stradal, precum şi să facă mai puţină curăţenie în oraş. Sunt doar câteva din reducerile bugetare pe care Primăria Constanţa este obligată se le facă în defavoarea constănţenilor.

CU OCHII PE BUGETELE LOCALE. Viziunea lui Emil Boc asupra reformei în administraţie se rezumă la reduceri de personal, tăieri de salarii şi furat din bugetele administraţiilor locale. După ce a redus numărul angajaţilor din primării şi consilii judeţene fără a face acelaşi lucru şi în instituţiile administraţiei centrale, Boc a trecut la tăierea salariilor cu 25%, din acelaşi sector, administraţia publică locală, angajaţii din ministere sau agenţii guvernamentale fiind ocrotiţi de această măsură. Şi pentru că banii de la bugetul statului s-au dus, Boc s-a gândit că ar putea să-şi alimenteze conturile din banii românilor, mai exact din bugetele administraţiilor locale. Aşa a apărut Ordonanţa 55/2010, potrivit căreia autorităţile şi instituţiile publice trebuie să diminueze cu 20% cheltuielile cu bunurile şi serviciile aprobate în buget, programate pentru a doua jumătate a anului 2010 şi rămase de executat. La acestea se adaugă şi creşterea de TVA de 5%, ceea ce înseamnă o reducere bugetară cu 25%, adică 21,5 milioane lei în cazul Constanţei. Interesant este faptul că aceşti bani rămân blocaţi în trezorerii, la dispoziţia Guvernului. ”Nu mare mi-ar fi mirarea ca Boc şi Băsescu să inventeze un alt act normativ prin care să spună că banii nefolosiţi de primării, adică ăştia pe care ei ne obligă să-i economisim, să meargă la bugetul de stat”, a declarat primarul Radu Mazăre. “Dacă nu scăpăm de nenorocitul ăsta de Băsescu, o să ne nenorocească el pe noi! Uite că, de o jumătate de an, fac ce nu am făcut timp de 10 ani la Primărie. Înainte, în conferinţele de presă, anunţam ce lucruri noi urmează să facem, ce lucruri bune urmează să facem pentru locuitorii oraşului, începând din zona socială şi până în cele economică şi de turism, ce investiţii se vor mai face, iar de o jumătate de an nu anunţ decât ce tăiem, ce reducem, la ce renunţăm. Dacă nu facem aceste reduceri mă bagă Băsescu în puşcărie, că el numai de asta ştie să se ocupe: procurori, anchete şi puşcărie”, a afirmat Mazăre.

FĂRĂ PAZĂ ÎN INTERSECŢII. Primarul a afirmat că a făcut numeroase analize pentru a vedea unde poate aplica reducerile impuse de Boc şi Băsescu pentru a nu se crea haos în oraş. “Să ştie oamenii cum a făcut Băsescu reforma statului şi descentralizarea. Spunea că trebuie să facem descentralizare şi nenorociţii ăştia dau această ordonanţă în care ne obligă şi ne spun ce trebuie să facem cu banii constănţenilor şi cum să îi cheltuim. Or să nenorocească ţara. Să vedem ce reducem: la capitolul cheltuieli bunuri şi servicii în cadrul Primăriei sunt eliminate drepturile speciale ala salariaţilor, autoturisme, servicii de curăţenie, obiecte de inventar, reclamă şi publicitate, chirii sedii Primărie, reparaţii sedii - Casa Căsătoriilor, sediul din strada Amzacea, cel din Ecaterina Varga, cel din Mihai Kogălniceanu. La capitolul servicii pază, protecţie civilă şi poliţie comunitară vom reduce bugetul cu 1,1 milioane lei, adică se renunţă la paza din intersecţii şi se fac reduceri la dispozitivul de pază al echipelor de intervenţii. Constănţenii trebuie să ştie că vom avea iar intersecţiile pline de cerşetori. Să le mulţumească lui Boc şi Băsescu”, a subliniat Mazăre. Reduceri vor fi făcute şi la capitolul întreţinere spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă, caz în care se va reduce frecvenţa întreţinerii prin salubrizare de la 15 ori, la 8 ori pe lună, se reduce activitatea de măturat alei parcuri de la 8 ori, la 2 ori pe lună, se reduce frecvenţa golirii coşurilor de gunoi din parcuri de la 8 ori, la 2 ori pe lună.

CLUBURI DE PENSIONARI ÎNCHISE. În ceea ce priveşte tăierile şi toaletările de arbori, acestea se vor face numai în cazuri de forţă majoră. Ordonanţa lui Boc afectează şi capitolul privind consumul de energie electrică. “Vom opri de tot iluminatul pietonal, în timp ce iluminatul auto pe bulevarde şi străzi principale se va face în zig-zag. Ne lăudam că am reabilitat iluminatul. Acum a venit Băsescu şi trebuie să distrugem ceea ce am făcut. De asemenea, am decis reducerea timpului de funcţionare a iluminatului public cu o oră zilnic. În funcţie de cum va fi factura, vom decide dacă vom mări acest interval pentru a ne încadra în reducerea impusă de Boc. În ceea ce priveşte iluminatul arhitectural, acesta va fi stins în totalitate. Cu alte cuvinte, nu vor mai fi puse în valoare muzeele, bisericile, Sala Sporturilor etc. Şi la funcţionarea fântânilor vom fi nevoiţi să umblăm, pentru că aşa vor Boc şi Băsescu. Aici vom reduce timpul de funcţionare la jumătate”, a spus Mazăre. Primarul a mai afirmat că sunt şi câteva capitole la care s-a renunţat de tot. Este vorba despre plantările de arbori şi arbuşti, de răsaduri de pomi şi material dendrologic, de acţiuni culturale şi sportive. “Boc ne-a obligat să închidem şi trei cluburi de pensionari, prin reducerea de personal pe care am făcut-o. Oamenii care deserveau aceste cluburi erau tot angajaţi ai Primăriei. Ei fiind concediaţi, ne obligă să închidem aceste cluburi de pensionari”, a explicat Mazăre. De asemenea, se vor face reduceri la măturatul stradal. “Am stat mult în dubii, am întrebat pe la Bucureşti, fără să ne răspundă nimeni, şi am decis să nu reducem sumele pentru ridicarea gunoiului, pentru a nu umple Constanţa de gunoaie şi pentru a nu da bolile în noi”, a mai spus primarul.