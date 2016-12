A VI-a ediție a Conferinţei Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice

Între 10 și 12 octombrie, la hotelul Cubix din Brașov are loc cea de-a VI-a ediție a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO). Participarea la acest eveniment este pentru pacienţii cu afecțiuni hepatice, în contextul în care hepatita virală este o problemă de sănătate publică, atât la nivel european, cât şi în România. ”Ne onorează cu prezenţa pe toată perioada conferinţei şi Charles Gore, preşedintele Alianţei Mondiale pe Hepatită (World Hepatitis Alliance - WHA), alături de reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi cu boli hepatice din Marea Britanie, Grecia, Serbia, toate membre ELPA (European Liver Patients Association)”, potrivit reprezentanților APAH-RO. În cadrul evenimentului va fi organizată o masă rotundă cu tema centrală: „Colaborarea pacient-medic pentru accesul la investigaţii şi tratament în România şi Europa - exemple de bune practici”. „Pacienţii români cu hepatită au nevoie şi de sprijinul autorităţilor pentru a beneficia, asemeni celorlalţi pacienţi europeni, de măsuri eficiente de prevenţie, monitorizare a bolii, acces la tratament şi nediscriminare de orice fel”, a declarat preşedintele APAH-RO, Marinela Debu. Potrivit statisticilor, România se află pe locul 4 la nivel global în ceea ce priveşte decesele cauzate de hepatitele B şi C, iar în UE - pe un loc fruntaş în ceea ce priveşte prevalenţa şi mortalitatea pe hepatita C.

”NU MAI ESTE TIMP DE PIERDUT” „Hepatitele virale au fost prea mult timp ignorate în toată lumea. Rezultatul este că, acum, hepatitele ucid anual mai mulţi oameni decât HIV/SIDA. 2014 a fost un an foarte important, pentru că 194 de state membre ale OMS au adoptat o rezoluţie puternică, ce face apel la toate ţările să dezvolte şi să implementeze strategii naţionale de combatere a hepatitelor virale. Cu toate acestea, o rezoluţie rămâne doar o bucată de hârtie până când vom vedea acţiuni concrete. Avem nevoie de punerea în aplicare imediată a măsurilor de îmbunătăţire a prevenirii, creşterea diagnosticării, precum şi să ne asigurăm că toţi cei care au nevoie au acces la tratamente extrem de eficiente, acum disponibile. S-a pierdut prea mult timp fără să se facă nimic în acest domeniu. Nu mai este timp de pierdut”, a transmis preşedintele WHA, Charles Gore.