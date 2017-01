A vrut să cumpere ţigări cu bani falşi

Vînzătoarea unui dintre punctele “Telegraf” de distribuire a presei, situat în zona Casei de Cultură din Constanţa s-a confruntat marţi seara cu un incident mai puţin obişnuit. Un bărbat de vîrstă mijlocie, cu părul uşor grizonat, s-a apropiat de chioşc şi a cerut un pachet de ţigări pe care a încercat să îl achite cu o bancnotă de 100 de lei falsă. “Nu cred că stă prin zonă, pentru că nu l-am mai văzut. Mi-a cerut un pachet de ţigări şi mi-a dat o sută de lei. Am luat-o şi am vrut să îi dau restul, însă cînd m-am uitat la bancnotă, mi-am dat seama că era falsă. Era din hîrtie. Am anunţat-o pe colega mea de la chioşcul de peste drum. Cînd m-a auzit vorbind prin staţie, a fugit şi bancnota a rămas la mine”, a povestit vînzătoarea Camelia Necula. Nu este pentru prima dată cînd în acea zonă apar persoane care încearcă să plaseze pe piaţă bani falşi. Ileana Mirceanu, o vînzătoare de pepeni din zonă, a povestit păţania ei: “În urmă cu o săptămînă, a venit la noi la tarabă un bărbat care a vrut să achite cu o bancnotă la fel ca aceasta. Era tot de o sută de lei şi la fel de prost realizată ca şi aceea pe care o are vînzătoarea de la chioşcul de ziare. De asemenea, în urmă cu cîteva zile, mama mea a primit o bancnotă falsă de la cineva. Nu şi-a dat seama, i-a dat restul şi abia seara, cînd am venit eu şi i-am luat locul, am observat că bancnota era falsă. În aceeaşi noapte, a venit o femeie de vreo 50 de ani, care mi-a spus că vrea să cumpere un pepene mic. I-am cîntărit unul şi a vrut să mi-l plătească cu o bancnotă de 100 de lei. Am privit cu atenţie banii şi mi-am dat seama că sînt falşi. Nu i-am mai înapoiat-o şi am sunat imediat la poliţie, iar ea a fugit.” Lucrătorii Secţiei 3 Poliţie care au ajuns la locul incidentului au ridicat bancnota de 100 de lei şi au început cercetările încă de acum patru zile. Ei au deja un cerc de suspecţi şi continuă verificările pentru identificarea şi prinderea tuturor membrilor reţelei de falsificatori de monedă.