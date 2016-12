A vrut să înece trei bărbaţi şi un copil

ACUZAŢII Iucsel Talip, de 41 de ani din Ovidiu, a fost trimis în judecată de procurori pentru tentativă la omor calificat şi deosebit de grav, conducerea unei ambarcaţiuni fără permis şi avarierea unei ambarcaţiuni. El este acuzat că la sfârşitul lunii septembrie ar fi încercat să omoare trei adulţi şi un copil care se plimbau cu barca pe lacul Taşaul. Conform rechizitoriului, pe 29 septembrie, Adrian Buzea, Florin Vasile Baciu şi Marius Dumitru Chivu, însoţit şi de fiul său în vârstă de zece ani, se îndreptau la bordul unei ambarcaţiuni spre insula „Ada“, de pe lacul Taşaul, decretat zonă de agrement din 2008. „Am verificat câteva terenuri de pe insulă, iar la plecare am zis să înconjurăm insula ca să vedem unde se poate acosta cel mai bine. Ne-am îndepărtat de mal, cred că 100 de metri, iar în acel moment s-a apropiat de noi o ambarcaţiune vopsită cu alb şi albastru“, a declarat Adrian Buzea, proprietarul şalupei. În ambarcaţiune se afla Iucsel Talip, angajat ca agent de pază la SC Pescim Company SRL, firmă care are dreptul de a pescui în scop economic pe lac.

ATACUL Iucsel Talip le-a spus răspicat să iasă imediat de pe lac. Având în vedere tonul şi atitudinea paznicului, Buzea, Baciu şi Chivu s-au gândit că e bine să nu creeze probleme, mai ales că în barcă se afla şi un copil. În timp ce se îndreptau spre mal, supărat că s-ar deplasa prea încet, Talip s-a întors şi a intrat de două ori cu barca în ambarcaţiunea din fibră de sticlă. Buzea spune că ceea ce a urmat, l-a marcat pe viaţă. „Am zburat cu tot cu balustradă peste bord. Lovitura a fost atât de puternică încât barca lui, din metal, are o gaură sub linia de plutire. Fără să îi pese, a plecat cu mine pe parbriz ca o maşină. Prietenii mei s-au blocat. M-a dus aşa aproape 200 de metri cu spatele. În timp ce ne îndepărtam, piciorul meu a atins apa şi am căzut din barcă. Mi-am dat hanoracul şi bocancii jos pentru că simţeam că mă trag la fund şi am început să înot spre barca noastră. Când mai aveam cam 30 de metri până la barcă, şalupa individului s-a întors spre mine, mergând încet. Prima impresie a fost că i-a venit mintea la cap şi că vrea să mă ajute să ies din apă. Când a ajuns la vreo şase metri, a accelerat la maximum. Eu m-am scufundat şi şalupa a trecut pe deasupra mea. Norocul meu a fost că nu aveam vesta de salvare. Dar asta nu a fost tot. Individul s-a întors şi a mai trecut o dată în viteză pe deasupra mea. Am reuşit să ajung la ambarcaţiunea mea, am pornit motorul şi am plecat spre mal. A încercat din nou să ne lovescă, dar am avut timp să întorc barca cu botul spre el şi a ricoşat. În acest moment, a auzit că unul dintre prietenii mei dădea relaţii la poliţie şi a fugit la mal“, a povestit Buzea coşmarul trăit pe lac. Anchetatorii spun că băiatul a suferit traume psihice şi că în prezent are nevoie de terapie anxiolitică şi hipoinductoare, plus psihoterapie. Conform procurorilor, atacatorul are antecedente penale pentru infracţiuni de violenţă.