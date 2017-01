A vrut să se sinucidă pentru că nu şi-a primit salariul

Un tînăr în vîrstă de 38 de ani, din Constanţa, a vrut să se arunce, ieri seară, de la etajul patru al unui bloc în construcţie situat pe bdul Tomis din Constanţa, motivul fiind acela că patronul firmei la care a lucrat nu i-a mai dat salariul. Mai mult, colegii de muncă spun că acest gest disperat a venit după ce reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa le-au spus că nu pot face nimic pentru a-şi recupera banii. „Eu am muncit cinci zile, iar băiatul care s-a urcat pe bloc, Cristian Popa, a lucrat nouă zile. Sîmbătă patronul ne-a dat cîte 25 de lei şi ne-a zis că restul îi primim luni. Însă nici vorbă de aşa ceva. Am fost la ITM iar cel pe care îl credeam patron, Gabriel Rozenberg, le-a spus inspectorilor că administratorul firmei Flux Construct este plecat în Grecia şi că el se ocupă de societate doar în lipsa acestuia. Totodată, pentru ca nu avem contract de muncă cei de la ITM ne-au spus că tot ce pot face este să amendeze firma“, a declarat Marian Taşcă, în vîrstă de 55 de ani, din Constanţa, şi el un muncitor păcălit. În faţa blocului pe care se afla protestatarul a sosit şi adjunctul şefului Secţiei 3 de Poliţie, comisarul Dănuţ Badea, care a reuşit să îl convingă pe Cristian Popa să renunţe la această manifestare disperată. „Negocierea a durat doar cîteva minute. Am reuşit să îl fac să înţeleagă că nu este un gest binevenit şi că nu trebuie să îşi pună capăt zilelor. A coborît singur de pe bloc şi a fost preluat de jandarmi şi dus la secţie“, a declarat comisarul Dănuţ Badea. Odată ajuns jos, Cristian Popa a declarat că s-a urcat pe bloc pentru că patronul firmei l-a lăsat fără bani şi că nu mai are cu ce să trăiască. Pentru acest gest necugetat muncitorul păcălit de patron se va alege cu o amendă pentru deranjarea liniştii şi ordinii publice.