Aaron Eckhart a bifat o nouă cucerire

Cunoscut pentru rolurile sale ”The Black Dahlia / Dulcele sărut al Daliei”, ”Suspect Zero / Suspectul Zero” sau ”Thank You for Smoking / Mulţumim că fumaţi”, dar şi pentru iubitele cu care s-a afişat de-a lungul ultimilor ani, Aaron Eckhart nu se dezminte. A început o relaţie cu modelul Molly Sims. CV-ul amoros al actorului ajuns la vârsta de 41 de ani ar face gelos orice star de la Hollywood. Ashley Wick, Emily Cline şi Gwyneth Paltrow sunt doar câteva exemple. Dar noua sa cucerire le întrecere parcă pe toate. Aaron Eckhart şi Molly Sims sunt împreună din luna octombrie a acestui an şi, recent, au fost văzuţi împreună în ipostaze dintre cele mai tandre în Baton Rouge, Louisiana. ”Ne-a spus că este un bărbat minunat”, mărturiseşte o prietenă de-a modelului, confirmând relaţia celor doi. Rămâne de văzut dacă frumoasa Molly Sims va reuşi ceea ce nu au izbutit precedentele iubite sau va deveni şi ea un simplu nume pe listă...