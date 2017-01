ABADL aruncă bani publici pe curăţarea plajelor de alge

Când vine vorba de risipa banilor publici, instituţiile de stat au mare dare de mână. Chiar dacă Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) nu are de administrat în ceea ce priveşte curăţenia decât puţin peste 30% din suprafaţa plajei litorale, instituţia a încheiat două contracte cu două firme private pentru curăţarea plajelor. Primul contract în valoare de aproximativ 2 milioane de lei a fost încheiat cu SC Socum Trans SRL din Constanţa. Potrivit contractului, societatea trebuie să asigure curăţenia pe sectoarele de plajă neînchiriate, dar trebuie să şi înlăture algele de pe întreg litoralul românesc. În ceea ce priveşte curăţenia pe sectoarele de plajă neînchiriate, ABADL putea foarte simplu să se folosească de angajaţii şi utilajele pe care le are la dispoziţie. În perioada 2000 – 2006, instituţia a achiziţionat mai multe utilaje folosite la curăţarea plajelor, cu care a asigurat mentenanţa tuturor plajelor româneşti. Potrivit informaţiilor furnizate de ABADL, în perioada amintită au fost achiziţionate şase noi utilaje performante pentru sfărâmat scoici, colectare alge la ţărm, dar şi un utilaj de evacuare a algelor din apă cu sistem de separare a materialului solid de lichid. Costurile pentru aceste utilaje au depăşit suma de 1,5 milioane lei. Toate aceste noi utilaje s-au adăugat celor pe care instituţia le deţine în baza auto, în total 41 de utilaje, care au fost folosite în fiecare an pentru întreţinerea plajelor. Nu se înţelege, în aceste condiţii, de ce era nevoie de contractul cu SC Socum Trans SRL.

Interesant este că aceeaşi societate a fost contractată prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru asistenţă şi ajutor la demolările din luna mai de pe litoral. Mai mult, experienţa firmei în ceea ce priveşte adunarea algelor poate fi pusă sub semnul întrebării, având în vedere că societatea constănţeană este specializată în domeniul construcţiilor. De altfel, eficienţa societăţii s-a văzut cu ochiul liber chiar zilele trecute, când litoralul românesc a fost invadat de alge brune, dar cărora Socum Trans nu a reuşit să le facă faţă. Un al doilea contract a fost încheiat de ABADL cu SC Iridex SRL, având o valoare de peste 500.000 de lei fără TVA. Contractul cu Iridex a fost semnat pentru transportul şi depozitarea algelor la gropile de gunoi ecologice. Despre societatea Iridex se ştie că este apropiată de Administraţia Porturilor Maritime Constanţa. Firma a obţinut în Port contracte de curăţenie, ultima legătură cu administraţia portuară fiind aceea de supraveghere a probelor la incineratorul bazinului portuar. Acesta este un alt exemplu de aruncare a banilor publici pe apa sâmbetei, chiar în momentul în care Guvernul Boc vorbeşte de reduceri de cheltuieli şi restructurări.