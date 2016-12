Abandonul şcolar, fenomen tot mai agresiv în mediul rural

Potrivit studiului „Bunăstarea copilului în mediul rural”, al Organizaţiei World Vision Romania, în acest an, 2,3% dintre elevi au abandonat şcoala la nivel naţional, pe fondul lipsei de bani şi al rezultatelor slabe la învăţătură, dar şi din cauza ignoranţei familiilor lor faţă de şcoală. Această problemă este întâlnită şi în comuna constănţeană Amzacea, unde autorităţile caută soluţii pentru a stopa fenomenul.

SPRIJIN Conform spuselor reprezentanţilor Primăriei din comună, din 200 de şcolari, cinci elevi au abandonat cursurile în acest an. „Este un număr destul de mare şi nu ne putem permite să mai pierdem alţii la anul. Acum pierdem cinci elevi, dar la anul putem pierde zece, cine ştie? Trebuie să luăm nişte măsuri, dar întâi trebuie să demarăm o anchetă socială în întreaga comună, pentru a vedea câţi copii mai sunt pe cale să renunţe la cursuri”, a declarat primarul Constantin Radu. Unul din principalele motive pentru care copiii abandonează cursurile este ignoranţa familiilor în ce privește şcoala. „Elevii care au renunţat la cursuri provin din familii sărace, dar nu acesta este motivul principal, deoarece primesc rechizite în fiecare an din partea Consiliului Judeţean Constanţa. Probabil că unora dintre părinţi le este ruşine să-şi trimită copilul la şcoală neîngrijit, în haine vechi, rămase mici. Totuşi, principala cauză a abandonului şcolar ar fi lipsa de interes a părinţilor faţă de educaţie. Toţi aceştia ar trebui să facă tot posibilul să-şi trimită copilul la şcoală măcar până în clasa a opta, pentru că fără opt clase, nu-i va angaja nimeni. Şi aşa stăm prost cu locurile de muncă şi, dacă nu au studii, copiii lor vor ajunge tot la la lopată. Noi sprijinim educaţia, le-am făcut şcoală nouă anul trecut, le-am oferit cele mai bune condiţii pentru studiu, dar la ce folos, dacă elevii nu mai vor să meargă la cursuri? Dacă îşi continuă studiile, după aceea îi putem sprijini în obţinerea unei meserii. De exemplu, am luat legătura cu un centru de calificare profesională, unde am trimis în acest an 15 tineri, pentru a se încadra într-o meserie. După aceea, vor pleca fie prin oraşe, fie prin staţiunile din zonă, pentru a munci în condiţii decente. Important este ca şi familiile să-şi sprijine copiii în acest sens”, a declarat edilul.