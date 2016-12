Abatoarele româneşti, corecte!

România nu a primit din partea autorităţilor franceze date concrete privind loturile de carne de cal care au făcut obiectul schimburilor intracomunitare în Franţa, deşi reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au luat legătura cu instituţiile abilitate şi au demarat deja controale la cele două abatoare româneşti suspectate de fraudă. „Toate informaţiile pe care le avem până în prezent despre carnea de cal provenită din România sunt furnizate doar de presă, pentru că noi nu am primit nimic oficial din partea autorităţilor franceze, niciun fel de date despre trasabilitatea produselor, respectiv despre transport, etichetare sau numărul de loturi de carne. Ei nu lucrează sâmbăta şi duminica. Am luat legătura cu autoritatea veterinară franceză şi am demarat controale la cele două abatoare care au schimburi intracomunitare cu carne de cal. Totul a plecat corect şi oficial din ţară. Mi-e greu să cred că ar putea exista astfel de erori”, a declarat directorul în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Constantin Savu. Până în momentul de faţă, toate sursele indică faptul că unităţile au efectuat corect schimburile intracomunitare în Franţa cu carne de cal şi carne de vită. Ministerul Agriculturii a anunţat că va transmite informaţii despre rezultatele controalelor la cele două abatoare. Agenţia Britanică pentru Siguranţă Alimentară (FSA) a anunţat joi, 7 februarie, că a descoperit că lasagna marca Findus, care ar trebui să conţină carne de vită, conţinea în anumite cazuri chiar 100% carne de cal, iar acest produs era fabricat de compania franceză Comigel. Preşedintele companiei franceze Comigel, Erick Lehagre, a anunţat a doua zi că produsul provenea de la un producător român. De asemenea, grupul agroalimentar suedez Findus a acuzat sâmbătă furnizorul de carne, societatea franceză Spanghero, că a livrat carnea de cal din România cu menţiunea „carne de vită”. „Fiind vorba de carne, reglementarea care se aplică în Franţa şi în Europa presupune ca pe ambalaj să fie identificat foarte clar cine anume a prelucrat acel produs”, a declarat directorul de operaţiuni al filialei franceze a grupului, Christophe Guillon. Totodată, grupul Findus a calificat drept puţin probabil ca prezenţa în cantitate mare a cărnii de cal în produsul inscripţionat „lasagna de vită”, vândut în Marea Britanie, să fie accidentală. „Primele rezultate ale anchetei interne a Findus UK (filiala britanică a Findus - n.r) sugerează că contaminarea lasagnei de vită nu a fost accidentală”, a anunţat Findus într-un comunicat, precizând că se informează cu privire la procedurile judiciare pe care le-ar putea declanşa împotriva furnizorilor săi. Grupări mafiote poloneze şi italiene sunt suspectate că ar juca un rol major în scandalul privind carnea de cal descoperită în mai multe produse din Marea Britanie care ar fi trebuit să conţină carne de vită, relatează The Observer, în ediţia electronică.