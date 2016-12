Abba… în România

Abba va putea fi ascultată…live, în această toamnă, în România. Cei ce doresc să facă o călătorie în timp, în euforia anilor disco, sunt aşteptaţi pe data de 4 octombrie, ora 18.00, la Sala Palatului din capitală, unde se va desfăşura un dublu eveniment: proiecţia specială a musicalului „Mamma mia”, urmată de concertul unei trupe care reînvie legenda, Abba Generation.

Astfel, cei cărora le este dor de hit-urile anilor disco („The Winner Takes It All”, „I Do, I Do, I Do, I Do, I Do”, „S.O.S.”, „Mamma Mia”, „Waterloo”, „Fernando”, „Dancing Queen”, „Money, Money, Money”, „Knowing Me, Knowing You”, „Eagle”, „Take a Chance on Me”, „The Name of the Game”, „Thank You for the Music”) se vor putea bucura de un spectacol de neuitat. Magia vieţii, febra şi umorul, nostalgia, dar mai ales întoarcerea către generaţia de aur a genului muzical vor putea fi gustate şi la 20 de ani de la despărţirea grupului suedez care continuă să fie în topul vânzărilor cu peste 400 de milioane de discuri vândute în lume.

Abba este pe locul doi, după Beatles, în Cartea recordurilor, la categoria vânzări de discuri, astfel că succesul financiar al grupului a adus economiei suedeze venituri mai mari decât cele ale concernului Volvo. Splendoarea melodică, perfecţiunea orchestraţiilor şi carisma celor patru componenţi au fost ingredientele reţetei uriaşului succes. Concertele Abba Generation s-au ţinut cu casele închise în turneul mondial de anul trecut din Germania, Franţa, Belgia, Luxemburg, Elveţia, Spania, Portugalia, Italia, Canada, Turcia, Liban sau Quatar. Biletele, cu preţurile de 40, 70, 90 şi 130 lei, sunt disponibile la vânzare în reţeaua Eventim, magazinele Germanos, librăriile Cărtureşti şi Humanitas.