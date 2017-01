“Abba Gold - Greatest Hits”

Formaţia suedeză ABBA a stabilit un record în Marea Britanie, cu compilaţia “Gold - Greatest Hits”, care a devenit cel mai vechi album ce a ajuns pe primul loc în topurile muzicale, potrivit Official UK Charts Company. Lansat pentru prima dată în 1992, albumul a ajuns pe primul loc în topurile muzicale în patru ocazii diferite, însă duminică a devenit cel mai vechi material discografic ajuns lider în clasamentele muzicale din Marea Britanie. Formaţia suedeză a reintrat în lumina reflectoarelor datorită succesului musicalului “Mamma Mia!”, coloana sonoră a producţiei, formată din hituri Abba, ajungînd pe primul loc în topuri în urmă cu două săptămîni.

Cu 26 de milioane de exemplare cumpărate în lumea întreagă, “Gold - Greatest Hits” se află în topul 40 al celor mai bine vîndute albume din toate timpurile. Albumul trupei ABBA a surclasat “Viva La Vida Or Death And All His Friends” al trupei Coldplay, acesta coborînd pe locul al doilea, în timp ce cîntăreaţa galeză Duffy a urcat pe poziţia a treia, cu “Rockferry”. Printre cele mai cunoscute cîntece ale formaţiei Abba se numără “Money, Money, Money”, “Dancing Queen” şi “Mamma Mia”. Trupa, care a vîndut peste 400 de milioane de albume în toată lumea, s-a destrămat în 1980. Anual, în lumea întreagă, se vînd aproximativ trei milioane de albume ale trupei Abba.