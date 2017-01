ABBA se reunește după 30 de ani

Cei patru membri ai grupului ABBA, Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson şi Anni-Frid Lyngstad, se vor reuni pentru o experienţă de divertisment digitală, la 30 de ani după ce trupa s-a destrămat, relatează BBC. Grupul de pop suedez nu a susţinut în mod oficial niciun concert, după ce s-a desființat. Totuşi, cei patru au apărut la o petrecere aniversară, în iunie. Proiectul, care va implica realitatea virtuală și inteligența artificială, a fost descris drept o ”experiență nouă de divertisment”. Acesta va fi dezvoltat în colaborare cu managerul muzical Simon Fuller. ”Explorăm o nouă lume tehnologică, ce ne va permite să creăm noi forme de divertisment și de conținut pe care nu ni le-am fi imaginat vreodată anterior”, a declarat Fuller. Detalii complete despre noul lor proiect vor fi anunțate în 2017.

Cei patru membri ai grupului ABBA s-au reunit în iunie, pentru un mic concert la Stockholm, după 30 de ani în care nu au mai cântat împreună, pentru a sărbători cei 50 de ani de când Björn Ulvaeus, care are acum 71 de ani, şi Benny Andersson, în vârstă de 69 de ani, s-au cunoscut, transmite ”Daily Mail”. Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid „Frida“ Lyngstad, care are 70 de ani, şi Agnetha Faltskog, de 66 de ani, s-au reunit să sărbătorească prietenia şi succesul răsunător al trupei. Potrivit informaţiilor din presă, la petrecerea privată, Frida şi Agnetha au urcat pe scenă şi au cântat piesa ”Me and I”, lansată de ABBA în 1980, cu dedicaţie pentru Benny şi Björn. Bărbaţii au urcat apoi pe scenă şi au cântat împreună cu Frida şi Agnetha. Este pentru prima dată din 1986 când grupul s-a reunit pentru a cânta pe scenă. Trupa s-a destrămat în 1982. Cei patru membri ai grupului ABBA au fost văzuţi ultima oară împreună în public în ianuarie 2016, la inaugurarea unui restaurant inspirat dintr-o tavernă cu specific grecesc, ce a apărut în musicalul ”Mamma Mia!”, un film din 2008, care a avut la bază muzica trupei suedeze, relatează BBC.

Björn şi Agnetha au fost căsătoriţi din 1971 până în 1980, în timp ce Benny şi Frida au divorţat în 1980, după o căsnicie de doar doi ani. Înainte de a se forma faimosul grup pop care a dominat artistic anii '70, fiecare dintre cei patru componenți s-a afirmat în viața muzicală: Björn cu Hootenanny Singers, la începutul anilor '60, Benny ca lider la The Hep Stars, Agnetha înregistra din 1967, având deja la activ câteva hituri, iar Anni-Frid își construise o carieră solistică, în parte și cu ajutorul lui Benny, alături de care se afla din 1970. În 1967, Bjorn și Benny au cântat prima melodie împreună, iar spre sfârșitul anului au stabilit un parteneriat ca și compozitori. Tot în această perioadă, Benny a părăsit grupul The Hep Stars, în timp ce Hootenanny Singers devine o formație doar de studio. Cel care avea să devină managerul formației ABBA a fost Stig Anderson, care a contribuit și la scrierea versurilor multora dintre hiturile formației în perioada primilor ani de carieră. În primăvara anului 1969, Bjorn și Benny le-au cunoscut pe Agnetha Fältskog și Anni-Frid Lyngstad. Odată cu apariția lui Benny și Björn ca duo pe disc și în spectacole, cu cele două fete apărând ca back-up vocal, ideea cvartetului începe să prindă viață.

Trupa suedeză ABBA, formată din Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus şi Anni-Frid Lyngstad, a ajuns în repetate rânduri pe prima poziţie în topurile din întreaga lume, între 1974 şi 1982. Formaţia s-a făcut remarcată prin câştigarea concursului Eurovision, cu piesa ”Waterloo”, în 1974. În 1975 a fost lansat albumul ”ABBA”, cuprinzând hiturile: ”I do, I Do, I Do”; ”S.O.S.”; ”Mamma Mia”. În Australia, grupul devine extrem de popular, albumul fiind pe locul întâi luni de zile. Filmul ”ABBA - The Movie”, turnat în cursul turneului în Australia, deține până în ziua de azi recordul de audiență, cu 54% de spectatori din întreaga populație. 1976 este anul în care ABBA a fost declarată una din cele mai populare formații din lume. Cel de-al patrulea album al formației, ”Arrival”, a fost finalizat la sfârșitul anului 1976 și cuprinde hiturile ”Fernando”; ”Dancing Queen”; ”Money, Money, Money”; ”Knowing Me, Knowing You”. În 1977, ABBA a plecat într-un un mare turneu mondial și doi ani mai târziu cântă în Statele Unite. Discurile single și albumele se succed într-o cursă amețitoare, în aprilie 1977, ”Dancing Queen” devine numărul 1 în Marea Britanie. Succesul financiar al grupului aduce economiei suedeze venituri mai mari decât cele ale companiei de autoturisme Volvo. În 1977 a apăut ”The Album”, printre piese numărându-se ”Eagle”; ”Take a Chance on Me”; "The Name of the Game” și ”Thank You for the Music”.