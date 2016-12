Abdellatif Kechiche, marele câştigător la Cannes

Trofeul Palme d\'Or al Festivalului de Film de la Cannes a fost câştigat de filmul ”La vie d\'Adele”, al regizorului tunisian Abdellatif Kechiche. ”La vie d\'Adele”, care a şocat prin scenele grafice de sex între două femei, a câştigat şi premiul criticii de specialitate FIPRESCI, pe croazetă, sâmbătă. Cea care i-a înmânat marele trofeu regizorului a fost actriţa Uma Thurman. Abdellatif Kechiche a dedicat acest premiu, printre altele, revoluţiei tunisiene. ”La Vie d\'Adele”, un film despre pasiunea mistuitoare dintre două femei, reprezintă ”o foarte frumoasă poveste, o iubire minunată, în care toată lumea poate să se identifice, indiferent de sexualitatea fiecăruia”, a declarat preşedintele juriului, Steven Spielberg, în discursul său de atribuire a premiului.

Marele Premiu al Juriului pentru regie a fost câştigat de mexicanul Amat Escalante, pentru filmul ”Heli”, iar Premiul Juriului a fost acordat japonezului Hirokazu Kore-Eda, pentru filmul ”Like Father, Like Son”. Premiul pentru Cel mai bun scenariu a fost acordat chinezului Jia Zhangke, pentru filmul ”A touch of sin”. Premiul pentru interpretare feminină a mers la actriţa Berenice Bejo, pentru rolul din filmul ”Le Passe / The Past”, al regizorului Asghar Farhadi. Premiul pentru interpretare masculină i-a fost acordat lui Bruce Dern, în vârstă de 76 de ani, pentru rolul din ”Nebraska” al regizorului american Alexander Payne. Premiul Camera d\'or, care recompensează filmul de debut la toate secţiunile festivalului, a fost atribuit, anul acesta, lungmetrajului ”Ilo ilo”, al regizorului singaporez Anthony Chen. Premiul pentru scurtmetraj a fost acordat lui Byoung-gon Moon, pentru ”Safe”.

Ceremonia de decernare a premiilor a fost prezentată de actriţa Audrey Tautou. Juriul competiţiei oficiale de anul acesta a fost format din Steven Spielberg în calitate de preşedinte, Nicole Kidman, Ang Lee, Cristian Mungiu, Christoph Waltz, Daniel Auteuil, Vidya Balan, Naomi Kawase, Lynne Ramsay.

LECŢIE DE CINEMA ”Ne-am simţit privilegiaţi să vedem acest film, nu jenaţi, în ciuda scenelor cu conţinut sexual explicit”, a afirmat Steven Spielberg. ”Este o poveste de iubire profundă, magnifică. Regizorul nu a încătuşat deloc povestea. Ne-am aflat tot timpul sub şarmul acestui film, cu actriţele sale formidabile. Regizorul a permis personajelor sale să prindă viaţă cu adevărat”, a declarat cineastul american în conferinţa de presă organizată după ceremonia de înmânare a premiilor. Rugat să se pronunţe în legătură cu eventualele dificultăţi pe care filmul ”La Vie d\'Adele” ar putea să le întâmpine în anumite state americane conservatoare, Steven Spielberg a spus că distribuţia lungmetrajului în SUA nu a reprezentat un criteriu de alegere a câştigătorului şi l-a salutat pe regizorul franco-tunisian Abdellatif Kechiche, pentru că a avut curajul să spună această poveste. ”Nu politica ne-a influenţat în decizia noastră, ci filmul în sine”, a adăugat cineastul american, în condiţiile în care duminică, la Paris a avut loc o manifestaţie de amploare împotriva căsătoriilor gay.

Actorul Daniel Auteuil, singurul francez din juriu, nu a dorit nici el să asocieze filmul ”La Vie d\'Adele” cu controversele generate în Franţa de adoptarea unei legi care permite oficierea căsătoriilor gay. ”Filmul mi-a vorbit despre altceva”, a declarat actorul francez în faţa reprezentanţilor presei. ”Mi-a vorbit despre sentimente omeneşti foarte normale şi despre naşterea dorinţelor la o tânără fată. Această poveste de iubire m-a captivat”, a adăugat Daniel Auteuil. ”Nu este un film gay”, a insistat, la rândul său, Cristian Mungiu, care a lăudat incredibila înţelegere a cinema-ului pe care o are Abdellatif Kechiche.

SPERANŢE DE VIITOR Tânărul viitor regizor britanic Dumitru Langham, un orfan român înfiat alături de fratele său geamăn de o familie din Leicestershire, a lăsat o impresie bună la Festivalul de Film de la Cannes, unde şi-a prezentat documentarul ”Wings of a Swan / Aripile unei lebede”. Succesul participării tânărului de 24 de ani la Cannes i-a deschis drumul şi spre alte festivaluri europene. Abandonat într-un orfelinat, de mama sa naturală, Dumitru a fost descoperit de Ruth Langham, din Coalville, care lucra ca voluntar la respectivul orfelinat şi care l-a adoptat alături de fratele său geamăn. În prezent, Dumitru Langham este student la film la Colegiul Brooksby Melton. Filmul său autobiografic de zece minute şi-a câştigat locul la categoria rezervată scurtmetrajelor, impunându-se în faţa a sute de alte producţii din toate colţurile lumii. ”Eu sunt unul dintre aşa-numiţii supravieţuitori ai ofelinatelor din România”, a declarat tânărul cineast de origine română. ”Acest film spune povestea găsirii mele şi a fratelui meu de către mama noastră actuală”, a mai adăugat acesta. Filmul oferă un colaj de imagini de la orfelinat, precum şi interviuri cu Ruth Langham, mama adoptivă. În prezent, Dumitru Langham lucrează la un scenariu pe care-l va propune BBC, iar scurtmetrajul său va fi prezentat şi la alte festivaluri europene, printre care şi cel de la Stockholm.