Abonamente cu intrări nelimitate la Complexul Muzeal

13:55:11 / 15 Ianuarie 2014

Sistemul mafiot al corporatiilor nu e cu nimic mai diferit de Yakuza, Triade, mafia rusa, mafia italiana si multe alte mafii. SIngura diferenta e ca are in spate NSA, CIA, US Army si trilioane de dolari. Bani si arsenale de care nu vor dispune in veci ori

Pana si americanii de rand victime ale propriului sistem mafiot incep sa se revolte propriul sistem mafiot care incearca sa-i spele pe creieri cum ca e bine ce face propriul guvern. Mai scapa cate un Snowden si spune lucurilor pe nume si arata adevarata fatza a mafiei.