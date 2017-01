Abonamente RATC gratuite pentru pensionari

07:01:38 / 12 Mai 2015

ce magarie

La persoanele angajate pe salarii de sub cei 1000 lei considerati ridicoli , cu ce ii ajutati??? Cum naiba decontati transportul doar pentru pensionari pe cand in romania se munceste pe 8 - 10 mil la greu si aia mai au acasa si un copil doi. Sa dea dumnezeu sa intrati in faliment cu totul pe cuvand ca nu este corect cum procedati. Aveti probleme financiare...cum le rezolvati?/ Va spun eu cu taxatoare la urcare pe o singura usa , fara mocangeala si oprit cursele cu doi trei calatori in autobuz. Iar cand mazare nu va mai fi, o sa aveti voie poate sa veniti si cu microbuze proprii pentru traseele mai slabe. DAR NU MOCANGEALA ESTE O SOLUTIE NU ACCEPTATI ASA CEVA NU ESTE CORECT FATA DE CEILALTI OAMENI.