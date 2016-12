Abrevieri obscene la tv

Un optotip cu acronime ale unor expresii triviale în limba engleză a fost afişat din greşeală la emisiunea informativă Dagsrevyen, difuzată de un post de televiziune din Norvegia, care aborda subiectul tratamentului optic pentru pensionari. În partea de sus a tabloului folosit pentru controlarea acuităţii vizuale era afişată abrevierea OMG, prescurtate pentru expresia ”Oh My God”, în traducere O, Dumnezeule, iar dedesubt se putea citi WTF, abrevierea unei exclamaţii obscene (”What the F...”). Cele două acronime erau urmate de altul şi mai ofensator, STFU, care înseamnă ”Shut the F... Up”, echivalentul fără perdea al expresiei Mai taci din gură, sub care se putea citi, cu litere mai mici, PWN3D, o abreviere argotică pentru cineva care a fost învins într-un mod umilitor.

Explicaţia acestui incident nu a fost încă găsită, dar este puţin probabil ca această combinaţie de litere să fi fost întâmplătoare. Există sugestii că cineva ar fi aranjat în mod deliberat literele, pentru propriul amuzament, fără să ştie că graficul va fi folosit la televiziune. Producătorul emisiunii, Solveig Tvedt, a recunoscut că ea şi echipa sa nu au verificat în mod corespunzător graficul, înainte ca acesta să fie difuzat şi a cerut scuze public.