Absent în prima zi de şcoală

În ultima săptămână, copiii şi părinţii din toată ţara s-au pregătit pentru începerea noului an şcolar. Magazinele de specialitate au fost luate cu asalt. Copiii şi-au ales ghiozdanul preferat cu tot necesarul de rechizite, iar părinţii au plătit. Îmbrăcaţi frumos şi curat, cu părul aranjat sau tuns, astăzi, plini de entuziasm, copiii merg la şcoală, în prima zi a noului an şcolar. Deşi învăţământul este gratuit, nu toţi copiii au posibilitatea să meargă la cursuri. Motivele pentru care cei mici nu ajung să fie educaţi în sistemul de învăţământ sunt diverse - fie părinţii nu au bani, fie locuiesc departe de şcoală, iar distanţele pe care trebuie să le parcurgă sunt prea mari, fie provin din familii destrămate. Astfel, unii copii ajung să fie victimele propriilor familii. Laurenţiu Cotoc este un băiat de 12 ani din satul Casimcea, comuna Amzacea, care astăzi intră în clasa a VII-a, însă nu va merge la şcoală. În urmă cu câteva zile, mama lui, Mihaela Cotoc, a părăsit locuinţa, lăsându-l pe băiat în grija tatălui, care nu are un loc de muncă. “Ultima dată când a plecat de acasă, în urmă cu aproximativ o lună, s-a întors după nouă zile. Muncea cu ziua ca menajeră prin Constanţa şi în ultimul timp ne cam certam. Mi-a spus că lipseşte comunicarea şi din cauza asta ne părăseşte. Eu nu am bani şi nu ştiu de unde să fac rost pentru a-l trimite la şcoală pe băiat. Ce să fac? Să vând ţigla de pe casă?”, spune tatăl lui Laurenţiu, Vasile Mircea Cotoc.

PĂRINŢII SE CEARTĂ, COPILUL SUFERĂ. În urmă cu mai bine de un an, bărbatul a fost disponibilizat de la CFR Marfă. De atunci trăieşte din ajutorul de şomaj, la care se adaugă roadele muncii pământului din curte. Lipsa unui loc de muncă, a unei stabilităţi financiare au distrus familia Cotoc, iar acum, în prag de an şcolar, cel care suferă cel mai mult este Laurenţiu. “Nu e prima dată când mami pleacă. În ultimul timp pleacă des de acasă, dar se întoarce mereu pentru că îi e milă de mine. Atunci când e acasă, mami are grijă de mine. Îmi e dor de ea. Îmi pare rău că se ceartă des cu tata. Cred că şi acum se va întoarce”, a povestit, cu lacrimi în ochi, Laurenţiu Cotoc, desculţ, purtând numai o pereche de pantaloni. Laurenţiu mai are încă un frate şi o soră. Fratele lui locuieşte în Medgidia şi lucrează la un restaurant. Astăzi, fiind prima zi de şcoală, iar tatăl neavând nicio posibilitate, copilul va merge la fratele său care i-a promis că îi va cumpăra de îmbrăcat. “Mâine (astăzi – n.r.) merg la Medgidia cu trenul. Fratele meu îmi va cumpăra ce am nevoie pentru la şcoală. Atât cât poate şi el. Îmi pare rău că nu îmi cumpără mami cu tata, dar ei nu au serviciu şi nu au bani. Îmi place la şcoală, am prieteni şi învăţ lucruri noi. Sper ca tati să îşi găsească un loc de muncă pentru că nu vreau să renunţ la şcoală”, a spus copilul. În situaţia lui Laurenţiu se găsesc zeci de mii de copii din toată ţara. Lipsa locurilor de muncă din mediul rural, salariile prea mici, lipsa de educaţie sunt principale motive pentru care familiile de la sate ajung să se destrame, iar copiii să abandoneze sistemul de învăţământ.