Absenţe de marcă la Săgeata

Clasată pe locul secund în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari nu a renunţat la visul promovării, chiar dacă FRF a anunţat că formaţia de pe litoral nu are acest drept în actualul sezon. Oficialii năvodăreni au depus deja recurs şi le-au comunicat jucătorilor pregătiţi de Aurel Şunda că obiectivul rămâne clasarea pe unul dintre primele două locuri. În aceste condiţii, Săgeata şi-a propus să ia cele trei puncte în derby-ul local cu FC Farul, din etapa a 24-a, programat vineri, de la ora 19.00, la Constanţa. Chiar dacă fundaşul central Florin Popa va reveni după o etapă de suspendare, antrenorul Aurel Şunda se confruntă cu probleme de lot, neputându-se baza pe serviciile a doi jucători determinanţi pentru parcursul echipei sale în actualul sezon. Astfel, accidentat săptămâna trecută, în partida cu FC Snagov, când s-a lovit violent de bara porţii, portarul Florin Olteanu va rata întâlnirea cu Farul, având umărul stâng imobilizat într-o faşă ghipsată. Locul său între buturi va fi luat de Vlad Gordin, care a debutat săptămâna trecută în liga secundă. De asemenea, Ovidiu Vezan, mijlocaşul de creaţie al năvodărenilor, este suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene. „Va fi un meci dificil, mai ales că există şi o rivalitate între cele două echipe. În plus, se va juca la lumina reflectoarelor şi sper să fie mulţi spectatori în tribune. Vrem să ne impunem şi să păstrăm distanţa faţă de Concordia Chiajna. Decizia federaţie ne-a dat puţin peste cap, dar am strâns rândurile, ne-am propus să ne facem treaba şi să lăsăm conducerea clubului să rezolve această problemă”, a spus atacantul Marius Jianu, care i-a oferit numeroase pase de gol colegului său din ofensivă, Sorin Chiţu, dar a punctat doar de două ori în acest retur: „Nu-i nicio problemă. Vor veni şi golurile. Important este să câştige echipa şi să încheiem campionatului pe unul dintre primele două locuri”.