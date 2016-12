Absolvenţi de excepţie la Facultatea de Medicină Dentară!

Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa se află într-o continuă ascensiune, rezultatele finale ale absolvenţilor unităţii de învăţământ demonstrând şi ele acest lucru. Chiar dacă notele mari se obţin tot mai greu, viitorii medici dentişti reuşesc să obţină punctaje pe măsura învăţăturii şi datorită metodelor de învăţământ, modificate, potrivit decanului prof. univ. dr. Corneliu Amariei, tocmai pentru a veni mai mult în ajutorul studenţilor. „Pregătirea este mult mai bună comparativ cu alţi ani, am mărit cu 30% perioada de practică la Centrul Social (singurul din ţară), în ultimul an de studiu”, a declarat decanul.

LICENŢĂ CU TREI PROBE. Examenul de licenţă nu este deloc unul uşor pentru absolvenţii celor şase ani de medicină dentară, mai ales că ei nu trec printr-un rezidenţiat, aşa cum se întâmplă în cazul absolvenţilor facultăţii de medicină generală, intrând direct în cabinete, după băncile şcolii. Proba practică are în alcătuire trei componente. Este vorba despre o prezentare a două cazuri rezolvate de student în timpul facultăţii; examinarea şi diagnosticul unui pacient cu care studentul se întâlneşte pentru prima dată; executarea unei manevre la indicaţia comisiei de examinare.

PACIENT... NEAŞTEPTAT. Cu o seară înainte de proba de licenţă din acest an, profesorul Amariei a povestit că a avut parte de un incident neaşteptat, respectiv fracturarea unui dinte dintr-o lucrare protetică. „Aveam dureri destul de mari, trebuia să merg cât mai repede la dentist. Am luat în calcul că a doua zi era programată licenţa, aşa că m-am hotărât să fiu şi eu pacientul studenţilor. Am vrut să văd care este pregătirea reală a absolvenţilor, aşa că m-am înscris pe lista pacienţilor care urmau să fie examinaţi”, spune prof. univ. dr. Amariei. „Ghinionul” său a fost, aşa cum a povestit cu zâmbetul pe buze decanul, să „cadă” pe mâinile unui student cu o pregătire mai slabă, adică nu cu o medie de absolvire de peste 9,00, note care predomină, ci cu una de 8,00. „Spre surprinderea mea, tânărul medic s-a descurcat foarte bine. Mi-a făcut o anestezie la cel mai greu punct, care a prins foarte bine, a reuşit corect îndepărtarea lucrării protetice, o manevră extrem de dificilă (se putea extrage un dinte sănătos de care era prinsă lucrarea – n.r.). Lucrurile au decurs bine, nu m-a durut şi nici nu mă doare, se poate observa deja o cicatrizare a locului”, a mai spus decanul.

MĂSURILE ANTICORUPŢIE AU DAT ROADE. Profesorul este bucuros că măsurile anticorupţie, impuse la iniţiativa sa, au dat roade în ceea ce priveşte creşterea calităţii actului medical. În urma unui sondaj de opinie, desfăşurat în rândul studenţilor, a reieşit că 80% dintre aceştia sunt de acord cu măsurile luate de decanat, mai puţin însă înştiinţarea părinţilor privind situaţiile studenţilor restanţieri, tinerii motivând că de acum sunt majori şi că părinţii nu trebuie să le mai poarte de grijă şi în acest sens. Chiar dacă s-au împotrivit, părinţii studenţilor mai puţin interesaţi de şcoală primesc acasă scrisori care anunţă situaţia şcolară a copiilor. Printre măsurile care au mai fost implementate şi care au avut efect pozitiv precizăm: prezenţa online a studenţilor la cursuri şi la lucrările practice, care limitează orice aranjament între cadrele didactice şi studenţi pentru că serverul este la decanat, astfel că nu se pot face modificări; introducerea de comisii de câte trei şi chiar cinci cadre didactice, la examene, şi asta pentru a fi eliminate suspiciunile de examinare incorecte; introducerea examenelor scrise, pentru mai multă transparenţă. De asemenea, la examenul de licenţă sunt prezente toate cadrele didactice pentru a se evidenţia efortul fiecăruia în ceea ce priveşte învăţarea studentului. Nu în ultimul rând, s-a avut în vedere şi implicarea studenţilor în activităţi de cercetare, dar şi plata lor, în funcţie de rezultate. „Ne mândrim cu rezultatele obţinute, cu faptul că numărul de studenţi pregătiţi este la valoarea mediei facultăţilor europene, respectiv 50. Nu avem de gând să mărim numărul de locuri. Nu primim transferuri de la alte facultăţi decât dacă studenţii sunt integralişti şi decât dacă au o medie generală de peste şapte. Nu mai suntem coşul de gunoi al învăţământului românesc”, a mai declarat prof. univ. dr. Amariei.