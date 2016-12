Absolvenţi medicinişti rămaşi fără joburi

Numărul locurilor la rezidenţiat ar trebui suplimentat, având în vedere procentul destul de mare al absolvenţilor de medicină şi farmacie care au promovat concursul, este de părere rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, totodată şi preşedintele Colegiului Medicilor din România, prof. univ.dr. Vasile Astărăstoae. „Nu cred că ar fi o tragedie dacă Ministerul Sănătăţii (MS) ar suplimenta numărul de locuri la concursul de rezidenţiat. Oricum, cred că ar trebui ca, în câţiva ani, să se creeze, cât de cât, un echilibru între numărul de locuri scoase la concurs şi numărul candidaţilor, astfel încât să nu scoatem şomeri cu diplomă”, a precizat rectorul. Prof. univ. dr. Astărăstoae susţine că la Iaşi, numărul de locuri ar trebui suplimentat cu precădere la medicină generală şi la medicină dentară, unde există aproximativ 80 de candidaţi care, deşi au promovat concursul, riscă să rămână fără loc. În Capitală, absolvenţii de medicină şi farmacie cer şi ei suplimentarea locurilor şi posturilor scoase la concurs, întrucât numărul acestora este mai mic decât cel al promovaţilor la rezidenţiat, şi au depus în acest sens un memoriu la MS. „Numărul absolvenţilor de medicină şi farmacie care au promovat rezidenţiatul în Capitală este mai mare decât cel al locurilor şi posturile scoase la concurs de MS, o parte a lor fiind nevoiţi să participe din nou la examen în 2012”, a declarat, la rândul său, rectorul UMF „Carol Davila”, prof. dr. Florian Popa. Reamintim că peste 5.000 de absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie au participat, duminica trecută, la concursul de rezidenţiat, organizat în premieră, în acest an, în şase centre universitare din ţară (Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Tg. Mureş, Craiova, Timişoara). Au fost scoase la concurs 3.810 locuri şi posturi. Dintre cele 2.998 de locuri, 2.600 sunt pentru medicină generală, 290 pentru medicină dentară şi 108 pentru farmacie. Candidaţii care vor câştiga un loc în urma acestui concurs nu vor avea post asigurat la sfârşitul rezidenţiatului. Peste 86% dintre absolvenţii de medicină şi farmacie participanţi la concurs au obţinut punctaj de promovare, au anunţat, reprezentanţii MS. Astfel, dintre cei 5.025 de candidaţi, au fost admişi 4.339. Dintre aceştia, 3.482 au obţinut punctaj de promovare la medicină, 203 la medicină dentară şi 154 la farmacie. Ocuparea locurilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul respectiv, potrivit MS. Posturile scoase la concurs pentru care nu au fost candidaţi înscrişi şi cele pentru care candidaţii nu au obţinut punctajul minim de promovare nu vor putea fi alese de alţi candidaţi. Reamintim, de asemenea, că absolvenţii Facultăţii de Medicină Generală a Universităţii „Ovidius” Constanţa au demonstrat, şi în acest an, că medicina de la malul Mării Negre este una de calitate. Şi în acest an am avut rezultate mulţumitoare. „Mă declar mulţumit în condiţiile în care am avut un număr mai mic de absolvenţi, în condiţiile în care studenţi foarte buni, peste zece la număr, au ales că plece deja din ţară, doi dintre ei fiind deja la Rezidenţiatul din Germania. Avem şase studenţi care au reuşit să obţină punctaje de peste 800, în condiţiile în care punctajul maxim a fost de 896 la centrul din Bucureşti”, a declarat decanul Facultăţii de Medicină Constanţa, prof. univ.dr. Petru Bordei.