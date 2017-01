Premierul Victor Ponta a declarat ieri, la Sibiu, că toţi absolvenţii de şcoli militare sunt angajaţi "din prima zi" şi că nu mai există probleme cu salarizarea, bugetul Ministerului Apărării urmând să fie suplimentat, la rectificare, cu 0,2%. Ponta a precizat că la nivel naţional sunt în acest an 1.400 de absolvenţi de şcoli militare, cu toţii având asigurat un loc de muncă. Cât despre rectificarea bugetară a MApN, premierul a declarat: "Există discuţii clare pentru creşterea cu 0,2% pentru MApN, nu numai în acest an, ci şi în următorii trei ani. Obiectivul este de 2% din PIB alocat cheltuielilor militare. Să nu uităm că în 2011 am pornit de la 1%, ceea ce era un nivel de subzistenţă", a declarat el.

Ponta a precizat că "idealul asumat de ţările NATO" este de 2,36% din PIB. "Dacă ajungem la 2% dintr-un PIB care a crescut în ultimii trei ani, putem spune că putem oferi condiţii militarilor români", a conchis el.