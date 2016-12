Absorbţia fondurilor UE, în creştere

România va ajunge, la sfârşitul acestui an, la un grad de absorbţie a fondurilor europene de 30%, a declarat, ieri, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. “În acest moment am depăşit un grad de absorbţie de 26%. Datele din acest an sunt cifre-record faţă de perioada 2007 - 2012. 2,6 miliarde euro au intrat în acest an în România. Schimbarea s-a produs. În 2015 putem să depăşim 80% din alocarea financiară”, a spus ministrul. Pe de altă parte, Eugen Teodorovici consideră că este necesară o mai mare determinare şi coerenţă în atragerea fondurilor europene. “Să fim cu toţii mult mai determinaţi, să avem o voce coerentă şi comună. Interesul naţional este cel care trebuie să primeze. Ar fi ideal ca noi, cei care reprezentăm sistemul, să facem ca acesta să funcţioneze şi fără noi”, a arătat Teodorovici.