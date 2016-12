Abu Hamza a compărut în faţa unui magistrat din New York

Islamistul radical Abu Hamza a compărut, sâmbătă, în faţa unui magistrat din New York, înainte de a fi pus oficial sub acuzare, mâine, au anunţat serviciile procurorului din New York, confirmând sosirea lui în SUA, după extrădarea din Marea Britanie. Alţi doi dintre cei patru bărbaţi extrădaţi cu el, Adel Abdul Bary şi Khaled Al- Fawwaz, au fost puşi sub acuzare, oficial, sâmbătă, la New York. Ceilalţi doi bărbaţi extrădaţi au compărut în instanţă tot sâmbătă, la Connecticut. Abu Hamza este urmărit în SUA pentru că a înfiinţat o tabără de antrenament pentru activişti islamişti, după modelul al-Qaida, în Oregon şi pentru implicarea sa în luarea de ostatici din Yemen, din 1998. Abu Hamza s-a remarcat în anii \'90 prin predicile pe care le-a susţinut în moscheea din Finsbury Park, în nordul Londrei. El a petrecut opt ani într-o închisoare din Marea Britanie, după ce a fost declarat vinovat pentru incitare la ură. Ceilalţi suspecţi sunt Khaled Al-Fawwaz, Syed Tahla Ahsan, Adel Abdul Bary şi Babar Ahmad. Ahmad şi Ahsan, amândoi cetăţeni britanici descrişi drept experţi în informatică, sunt acuzaţi că au administrat site-uri de Internet ce susţineau cauza insurecţiilor cecene şi afgane. Fawwaz şi Bary sunt amândoi inculpaţi în SUA pentru presupusa lor implicare în atentatele cu bombă împotriva ambasadelor americane din Africa de Est, în 1998, soldate cu sute de morţi. Ei sunt suspectaţi, de asemenea, că au lucrat pentru biroul de presă al reţelei teroriste al-Qaida din Londra, în anii \'90.