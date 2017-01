Abundenţă de mesaje înşelătoare înaintea alegerilor prezidenţiale din SUA

Filme împotriva musulmanilor, acuzaţii de fraudă, pliante care-i îndeamnă pe simpatizanţii democraţilor să voteze la o zi după scrutin reprezintă lovituri sub centură, farse şi propagandă înşelătoare care se înmulţesc odată cu apropierea zilei de 4 noiembrie. Considerate obişnuite odată cu apropierea zilei alegerilor prezidenţiale, aceste mesaje sînt permise în virtutea libertăţii de exprimare. În Virginia, o circulară falsă menţionează că “toţi republicanii şi independenţii care îi susţin pe republicani vor vota la 4 noiembrie, aşa cum prevede legea, dar democraţii vor vota la 5 noiembrie”. Un alt pliant distribuit în Philadelphia avertizează că toţi cei care nu şi-au plătit amenzile riscă să fie trimişi la închisoare în momentul în care vor ajunge la secţiile de vot. Aceste practici vizează cel mai adesea minorităţile, care îl susţin cu o majoritate covîrşitoare pe democratul Barack Obama. Este o modalitate înşelătoare de a descuraja alegătorii să voteze şi cel mai adesea autorii rămîn nepedepsiţi, subliniază un raport al Common Cause, organismul care supraveghează viaţa politică. Adversarii candidatului democrat au vandalizat pancartele amplasate în faţa caselor înlocuind litera “B” din numele lui Obama cu “S” pentru a-l tranforma în Osama, pentru a face aluzie la prenumele liderului reţelei al-Qaida, Osama ben Laden.

Cele două tabere s-au acuzat reciproc de fraudă în legătură cu inscripţiile de pe afişele electorale. Comitetul Naţional Republican a creat o listă cu aceste cazuri de fraudă, în timp ce Comitetul Naţional Democrat a publicat pe Internet o listă denumită “Dezvăluirea minciunilor”. Ca urmare a faptului că mulţi alegători cred în continuare că Barack Obama este arab sau musulman, cutiile de scrisori ale alegătorilor din SUA au fost umplute cu mesaje de propagandă islamofobă, mai ales un film de o oră intitulat “Obsesia: războiul islamului radical împotriva Occidentului”. Acest DVD a fost trimis la circa 28 de milioane de persoane, de Clarion Fund, organizaţie care militează pentru “informarea opiniei publice despre pericolele privind siguranţa naţională”. Filmul înfăţişează scene cu copii care rostesc apeluri la jihad, întrerupte de imagini cu tineri nazişti. “Legea privind finanţarea campaniilor nu se ocupă de exactitatea declaraţiilor făcute”, arată Paul Ryan, consilier juridic al Comisiei Electorale Federale. “Primul Amendament al Constituţiei protejează dreptul individului de a se exprima liber în multe cazuri, dacă nu majoritatea, cu limite reduse, dacă nu inexistente”, a precizat el. Prin urmare, atacurile continuă: unele vin din partea simpatizanţilor de stînga, cum ar fi asociaţia BraveNewPAC.org, care difuzează un spot în care pune sub semnul îndoielii starea de sănătate a lui McCain, în vîrstă de 72 de ani şi avertizează femeile în legătură cu interzicerea contracepţiei în timpul administraţiei sale. Altele, cum ar fi grupul creştin Focus on the Family, descriu SUA în 2012 ca “o ţară în care revistele pornografice vor fi expuse pentru toţi”. Un spot al National Republican Trust PAC afirmă că Obama a finanţat un permis de pilot pentru unul dintre autorii atacurilor de la 11 septembrie, Mohammed Atta. Organizaţia Factcheck.org califică acest spot drept “una dintre cele mai detestabile minciuni din campanie”.

Doi tineri au fost inculpaţi, joi, în statul Kentucky, fiind acuzaţi că au spînzurat un manechin cu efigia senatorului de culoare Barack Obama, un ultim incident dintr-o serie ce l-a vizat pe candidatul democrat la Casa Albă. Manechinul fusese spînzurat miercuri, de un copac din campusul Universităţii Kentucky, amintind de numeroasele linşaje care au avut loc, în trecut, în acest stat în care a fost practicată sclavia. Incidentul a fost imediat condamnat de guvernatorul de Kentucky şi de rectorul Universităţii, în timp ce o scrisoare în care erau prezentate scuze i-a fost trimisă lui Obama de către primarul oraşului Lexington, în numele angajaţilor săi. Cei doi tineri, Joe Ficher, de 22 de ani, student la această univesitate şi Hunter Bush, de 21 de ani, din oraşul Lexington, au fost predaţi comisariatului de poliţie din campus şi au fost inculpaţi pentru comportament inadecvat şi furt prin efracţie, potrivit poliţiei din cadrul Universităţii. Ei au spus că au spînzurat acest manechin în replică la un incident similar petrecut în California, care a vizat-o pe candidata republicană la vicepreşedinţie, Sarah Palin, a cărei efigie a fost spînzurată de acoperişul unei case. Săptămîna trecută, doi tineri neonazişti au fost arestaţi în Tennessee pentru că l-au ameninţat cu moartea pe candidatul de culoare la Casa Albă, avînd un plan de crimă rasistă, fapt ce a dus la apariţia unor îngrijorări legate de un eventual atentat împotriva lui Obama. Cei doi tineri din Tennessee plănuiau uciderea a 102 afroamericani, iar obiectivul ultim era tentativa de a-l asasina pe Barack Obama. Luna trecută, patru studenţi din cadrul unei mici facultăţi creştine au mărturisit că au spînzurat un manechin cu efigia lui Barack Obama de un copac în statul Oregon. Obama a minimalizat ameninţările cu moartea formulate la adresa lui.

Glumele la adresa lui Barack Obama nu sînt gustate de publicul american, pe fondul sensibilităţii sale faţă de subiectele legate de rasism, comicii de culoare fiind singurii care au glumit pe seama candidatului democrat care ar putea deveni primul preşedinte de culoare al SUA. “Vreau un preşedinte de culoare? Bineînţeles!”, exclamă comicul de origine africană David Alan Grier, în emisiunea Chocolate News. “Vreau un preşedinte atît de negru încît niciun taxi din Manhattan să nu oprească să-l ia. Dar, aşteptînd să vină ziua aceea, va trebui să ne mulţumim doar cu jumătate”, a adăugat el, făcînd referire la faptul că Barack Obama este metis, tatăl său fiind kenyan, iar mama sa americană. “Iar albilor care nu reuşesc să facă pasul le spun: Votaţi pentru jumătatea albă!”, a continuat el. Însă, acest tip de umor nu este agreat de toată lumea. “Este o emisiune şocantă, care perpetuează stereotipuri negative la adresa negrilor”, scrie un utilizator de Internet. “Datorită umorului, putem rîde de o altă rasă sau chiar de propria rasă şi nu este tocmai urît”, a subliniat Gary Weaver, specialist pe probleme interculturale la American University din Washington, adăugînd că aceşti comici sînt singurii care pot genera dezbateri pe marginea unor teme sensibile din societate. Dar, într-o ţară în care revoltele rasiale sînt amintiri destul de recente, subiectul este unul sensibil, a comentat el. “Multe persoane de culoare evită să vorbească despre rasă, de teamă să nu ofere albilor o scuză de a nu vota pentru Obama”, a explicat el. “În timp ce asasinarea lui Martin Luther King persistă în memoria lor, mulţi dintre afro-americani se tem că rasiştii ar putea recurge la violenţă şi consideră că este mai bine să nu insiste asupra faptului că Obama este negru”, a mai spus Weaver.