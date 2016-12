Abuz al prefectului, motivat prin... neştiinţă

Prefectul judeţului Constanţa, Claudiu Palaz, se autosesizează şi atacă din oficiu primarii PSD din judeţ, dă ordine consilierilor judeţeni deşi nu are atribuţiuni în acest sens, iar, mai nou, sub pretextul neştiinţei, şi-a îndreptat muniţia împotriva şefului DADR, care, evident, nu are culoare portocalie. Şedinţa de ieri a fondului funciar de la Prefectură a început cu o dispută verbală între prefectul Claudiu Palaz şi directorul Direcţiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR), Boris Parpală, repus în funcţie de ministrul Agriculturii, după ce a câştigat procesul privind demiterea sa din funcţie, anul trecut, şi înlocuirea sa cu preferata pedeliştilor, Anca Bobe. Potrivit instanţei, aceasta a fost instalată de portocalii prin demiterea abuzivă a lui Parpală. Înainte de începerea şedinţei de fond funciar, Palaz i-a cerut explicaţii lui Boris Parpală cu privire la prezenţa sa în sală, întrebându-l în ce calitate se află el acolo. Parpală i-a spus că el a fost repus în funcţie de ministrul Agriculturii încă din luna decembrie 2009, după ce a contestat în instanţă demiterea sa de la şefia DADR. Culmea, prefectul a afirmat că el nu ştie nimic despre o astfel de numire. Drept urmare, prefectul Palaz i-a interzis lui Boris Parpală să voteze la şedinţă până ce nu va prezenta un act prin care se atestă că a fost repus în funcţia de director la DADR. La finele şedinţei de fond funciar, Boris Parpală a declarat: „Este curios că prefectul nu ştie de faptul că eu am fost numit director de Ministerul Agriculturi, lucru care s-a petrecut încă din luna decembrie. Sau poate că s-a făcut că nu ştie?”.