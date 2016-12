Abuz din partea controlorilor RATC? Iată acuzațiile unui bărbat!

21:02:42 / 01 Iulie 2016

Caracterul infractional a masurilor RATC de retinere a calatorilor

Constitutia Romaniei Art. 23 – Libertatea individuală > (1) Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile. > (2) Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Richard Radu, consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București, > Conform art. 18 din Ordonanța nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, controlorii nu au voie să atingă pasagerii și nu îi pot obliga să se legitimeze. Obligația controlorilor RATB este doar să verifice legitimația de călătorie, procedura de legitimare fiind o convenție socială acceptată. Când călătorii refuză să se legitimeze, controlorii trebuie să solicite sprijinul jandarmeriei sau al poliției. De asemenea, tot conform legii, controlorii nu au voie să rețină călătorii sau să îi coboare din mijlocul de transport în comun fără permisiunea lor”, a declarat Richard Radu, consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București, ----------------------------------------------------------------------- Hotararile consiliului local (ex HCLM nr 638/2005) in baza carora isi desfasoara activitatea aceste regii de transport nu se pot substitui legilor organice sau constitutiei ci le completeaza pe alocuri. Aceste hotarari ale autoritatilor locale, pot sa stabileasca un impozit, o taxa, cum, cat si in ce conditii se acorda contraventile etc dar nu sunt legi organice si nu pot da libertate unor indivizi privati sa sechestreze si sa lipseasca de libertate cetatenii. Doar Politia si Jandarmeria are dreptul sa legitimeze cetatenii si sa ii retina insa doar in anumite conditii prevazute de lege. Angajatii RATC nu pot da curs dorintei unui calator ce doreste sa coboare in alt loc decat intr-o statie (asta nu este sechestrare) insa orice alta actiune de blocare a usilor, de impiedicare fizica a calatorului sa coboare, de retinere a actului de identitate, a unor bunuri se numesc infractiuni conform legii iar cei ce le practica sunt infractori. De acea sunt chemate organele de politie si jandarmerie cand un calator este recalcitrant pentru ca, controlorii RATC nu au calitatea de a retine si a legitima un calator. RATC are tot dreptul din lume sa impiedice calatorii fara bilete sau cu bilete necompostate sa urce in mijloace de transport dar conform legi nu au nici un drept sa ii impiedice sa coboare . In multe din tarile vestice care au experienta capitalismului calatorul urca doar dupa ce este verificat de sofer sau controlor, sub nici o forma nu veti gasi la ei aceste forme salbatice de retinere.