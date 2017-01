Abuz grav în Sănătate!

Starea de fapt din sistemul sanitar din România este prea puţin luată în calcul, în ciuda faptului că managerii de spitale, de exemplu, trag numeroase semnale de alarmă privind agonia în care au ajuns unităţile pe care le conduc. Faptul că bolnavii spitalizaţi, plătitori conştiincioşi la fondul unic al asigurărilor de sănătate, sunt obligaţi să scoată bani grei din buzunare pentru plata tuturor serviciilor medicale oferite aproape că nu mai interesează pe nimeni. Guvernanţii evită discuţiile despre realitatea din Sănătate, îşi bat joc de pacienţii români care, atunci când intră într-un spital, nu ştiu dacă mai au şanse să iasă vii. Bolnavii au ajuns să-şi facă cruce şi să se roage bunului Dumnezeu să iasă teferi din spitale, în condiţiile în care ştiu că acestea nu le mai pot oferi mare lucru. Mai nou, în lipsa bugetelor spitalelor, asiguraţii trebuie să-şi plătească şi analizele medicale. Nici în al 12-lea ceas nimeni nu spune nimic. “Am telefonat la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a întreba care va fi soarta spitalului din punct de vedere financiar, însă nu răspunde nimeni. Nu ştim ce să facem pentru că nu avem filă de buget, deci nu ne putem angaja în comenzi pentru medicamente şi materiale sanitare, pentru că am fi împotriva legii”, a declarat, zilele trecute, managerul celui mai mare spital din judeţul Constanţa – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Dan Căpăţână. Oficialul a menţionat că eforturile pentru plăţi, în general, sunt impresionante, mai ales că reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa nu sunt în stare să-şi onoreze datoriile către SCJU.

CNAS - PRINCIPALUL VINOVAT. De starea de fapt din Sănătate este de vină Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), este convins preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu. „CNAS este în subordinea Ministerului Finanţelor încă din 1998. Acolo se întâmplă cel mai grav lucru posibil pentru cetăţenii români, doar 30% din banii pe care-i dăm CNAS vin în sistemul sanitar. Este principalul motiv al crizei profunde prin care trece sistemul sanitar, inclusiv SCJU. Azi, spitalul nu are niciun ban şi nu ştim pentru cât timp”, atrage atenţia Constantinescu. El este indignat că CNAS face numai ce vrea Ministerul Finanţelor, implicit premierul Boc. “Dacă preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, sau primarul Constanţei, Radu Mazăre, sau oricare alţi primari sau preşedinţi de Consiliu Judeţean ar fi luat bani de la Drumuri, de exemplu, şi îi dădeau în altă parte, erau arestaţi pentru deturnare de fonduri”, a declarat preşedintele CJC. Oficialul este nemulţumit de faptul că, în prezent, sunt luate sume importante de la asigurările de sănătate şi nimeni nu spune nimic, deşi avem de-a face cu un grav abuz. “Dacă s-ar folosi toţi banii colectaţi pentru Sănătate, sistemul ar funcţiona decent”, este de părere Constantinescu, care a subliniat că, în prezent, se tot evită prezentarea acestor lucruri. De la an la an, sistemul sanitar este subfinanţat, dar nimeni nu spune nimic.