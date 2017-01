„Abuzul” ANAF privind plata TVA din drepturi de autor

Mai mulţi artişti, jurnalişti şi realizatori denunţă „abuzul grav” făcut de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) privind obligaţia plăţii TVA retroactiv la drepturi de autor. „Acest abuz afectează sute de scriitori, artişti, arhitecţi, jurnalişti, precum şi reprezentanţi ai altor categorii socioprofesionale care au obţinut venituri în schimbul activităţii lor de creaţie. În mod eronat, ANAF susţine că pentru veniturile obţinute avem obligaţia de a plăti TVA retroactiv timp de cinci ani, cu penalităţile aferente. Aceste penalităţi depăşesc cu mult debitul, ajungându-se astfel la sume colosale, care au început deja să fie oferite opiniei publice într-o campanie menită să ne arate drept beneficiarii unor venituri frauduloase”, se arată într-un comunicat. De asemenea, semnatarii susţin că niciunul dintre ei nu a facturat şi nu a încasat TVA de la beneficiarii operelor pe care le-au creat şi, ca atare, nu şi-au însuşit vreun venit necuvenit, iar statul nu avea cum să fie prejudiciat. Nu în ultimul rând, în comunicat se precizează că, în urma depunerii declaraţiilor de venit, Fiscul a comunicat celor care încasează venituri din drepturi de autor sumele pe care le au de plătit, iar ei le-au achitat, obţinând în scris descărcarea de la această instituţie. „Dacă urma să fim supuşi şi altor taxe, Fiscul avea obligaţia să ne înştiinţeze. În fiecare an, societăţile care ne-au plătit drepturile de autor au fost verificate de aceeaşi instituţie şi, în fiecare an, instituţia Fiscului nu a constatat niciun fel de nereguli. Chiar şi în momentul declarării ca plătitor de TVA, statul nu ar încasa sumele pretinse, întrucât societăţile beneficiare ale operelor noastre au posibilitatea de a deduce cuantumul taxei”, spun semnatarii. Demersul ANAF este considerat şi ilegal, întrucât „contravine dreptului comunitar european şi jurisprudenţei CEDO, potrivit cărora acordarea dreptului de exploatare a unui drept de proprietate intelectuală de către autor angajatorului său nu este un contract de prestări de servicii, ci un contract de realizare a operei”. „Ca atare, sub nicio formă nu putem fi supuşi plăţii TVA şi, cu atât mai puţin, unor plăţi retroactive şi unor penalităţi”, conchid semnatarii, exprimându-şi convingerea că, „prin intermediul ANAF, Guvernul încearcă în mod deliberat să-i intimideze şi să-i discrediteze pe jurnalişti, celelalte categorii socioprofesionale, care astăzi sunt somate să plătească TVA, fiind doar victime colaterale”.