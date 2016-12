Abuzurile Antifraudei, mit sau realitate?

17:03:21 / 01 Aprilie 2015

Lucrez de 12 ani si intotdeauna am avut in casa de marcat axact banii care trebuiau sa fie. Ce e asa de greu ? Binenteles ca am mai iesit si lipsa, o afli cu stupoare cand te verifici, dar nu am avut ghinionul sa am control EXACT atunci. Si plusul, binecunoscuta spaga,pe care lumea ti-o lasa pt ca ea vrea sa-ti lase, o puneam separat, in nici un caz in casa de marcat. Deci daca legea e de cand lumea...care e faza cu 300-500? E asa greu sa numeri si sa- ti faci treaba cand lucrezi cu banii? Stiu , joburile sunt naspa, salariile mici mici, dar chiar nu stim sa ne facem treaba?!Sa tinem o casa???