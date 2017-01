Abuzurile de la Argus, condamnate

Una dintre cele mai vechi companii din România, SC Argus SA Constanţa, ar putea fi salvată de la faliment ca urmare a intervenţiei Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare (CNVM) - organism de reglare şi supraveghere a pieţei de capital din România. Membrii CNVM au anulat deciziile luate în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) desfăşurate în perioada 16-17 septembrie, în condiţiile în care acţionarii reprezentativi ai societăţii nu au fost lăsaţi să participe la şedinţă. Mai mult, pe 13 septembrie, Comisia a recunoscut calitatea de administratori legali ai societăţii pentru Dan Voiculescu şi Constantin Radu, al căror acces în sediul societăţii a fost interzis de acţionarul majoritar Cătălin Chelu. „Decizia Comisiei respectă legea şi recunoaşte că ceea ce s-a întâmplat în septembrie a fost o încălcare a legislaţiei în vigoare. De asemenea, CNVM a dispus ca administratorii legali să reorganizeze AGA”, a declarat Dan Voiculescu. Noua AGA va avea loc pe 10 noiembrie, la Constanţa. Reamintim că, în perioada 16-17 septembrie, la sediul social al SC Argus, situat pe strada Industrială nr. 1 din municipiul Constanţa, acţionarii reprezentativi ai societăţii au fost convocaţi pentru a participa la AGA. Deşi legislaţia în domeniu prevede ca adunările acţionarilor să fie organizate de administratorii societăţii, atât Dan Voiculescu cât şi Constantin Radu au aflat din convocatorul publicat în Monitorul Oficial despre desfăşurarea acţiunii.

UŞI TRÂNTITE ÎN NAS Mai mult, veniţi de la sute de kilometri depărtare, reprezentanţii acţionarilor au avut parte de surprize neplăcute în ambele zile ale AGA: uşile societăţii constănţene au fost închise, nefiindu-le permis accesul la şedinţă. În societate au intrat numai reprezentanţii grupurilor de firme controlate de omul de afaceri gălăţean Cătălin Chelu, care a obţinut, în mod fraudulos, pachetul majoritar al Argus. Mai exact, prin intermediul firmelor sale, el a cumpărat acţiuni Argus fără să respecte prevederile legale potrivit cărora atunci când un acţionar atinge pragul de 33% din acţiuni este obligat să se oprească şi să lanseze o ofertă publică de cumpărare. În prezent, Chelu deţine peste 40% din acţiunile Argus, însă, potrivit unei decizii CNVM, el are drept de vot doar pentru 33% din acţiuni. Restul îi vor fi recunoscute doar după ce va depune oferta de preluare. Chelu a mai fost sancţionat de CNVM pentru nederularea ofertelor publice şi în cazul altor 11 companii româneşti.

ULEIUL ARGUS, ÎN PERICOL Din păcate, până la soluţionarea problemei, activitatea Argus riscă să fie blocată. „Societatea funcţionează numai pe bază de credit. În fiecare an apelează la credite bancare pentru a putea cumpăra materia primă: seminţele de floarea-soarelui. Dacă pierde recolta acestui an agricol (campania de recoltare s-a încheiat deja), Argus nu mai are ce prelucra. Dacă nu mai are ce prelucra, nu mai produce, dacă nu mai produce, nu mai distribuie, iar dacă nu distribuie, nu încasează nimic”, a explicat reprezentantul fondului de investiţii Business Capital for Romania - Opportunity, unul dintre acţionarii Argus. După preluarea „pe blat” a pachetului majoritar de către Cătălin Chelu, băncile care creditează societatea constănţeană au trimis scrisori oficiale prin care spuneau că vor reevalua activitatea Argus şi îşi exprimau neîncrederea în actualul acţionar majoritar.