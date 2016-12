Abuzurile din R. Moldova împotriva presei române arată limitele libertăţii presei

Ministrul de Externe Cristian Diaconescu afirmă, într-un mesaj remis cu ocazia Zilei libertăţii presei, că abuzurile recente ale autorităţilor din Republica Moldova împotriva jurnaliştilor români arată cît de limitată sau inexistentă este libertatea presei în multe locuri şi ce consecinţe negative are situaţia. Ministrul a salutat contribuţia fundamentală a presei în susţinerea democraţiei, drepturilor omului şi a supremaţiei legii în România şi în lume, el apreciind că Sărbătoarea mondială a presei trebuie să fie “un moment de reflecţie asupra datoriei de a apăra libertatea de expresie, ca pe unul dintre bunurile cele mai de preţ ale democraţiei şi civilizaţiei noastre”. Potrivit lui Diaconescu, România va continua să susţină, la nivel global, european şi regional, circulaţia liberă şi diseminarea largă şi echilibrată a informaţiei, prin toate mediile, ca mijloc de întărire a păcii şi înţelegerii internaţionale şi pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului. Ministrul reiterează angajamentul ţării noastre pentru sprijinirea independenţei, pluralităţii şi diversităţii mass-media şi condamnă cu toată fermitatea toate atacurile şi abuzurile îndreptate împotriva ziariştilor oriunde în lume. Cristian Diaconescu a ţinut să reamintească opiniei publice, în acest context, articolul 19 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, care afirmă că “orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspîndi informaţii şi idei prin orice mijloace şi independent de frontierele de stat”. În fiecare an, pe data de 3 mai, se celebrează Ziua Internaţională a libertăţii presei, zi ce a fost proclamată în 1993 de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, ca urmare a recomandării Conferinţei Generale a UNESCO din 1991.