Acțiunile Facebook au trecut de 200 miliarde de dolari

După ce au trecut prin emoții serioase, cei care au cumpărat acțiuni la Facebook se pot bucura, în sfârșit, de investiția făcută! Creșterea continuă a prețului acțiunilor Facebook a făcut din rețeaua de socializare a 22-a mare companie din lume, în condițiile în care capitalizarea bursieră a Facebook a trecut pragul de 200 miliarde de dolari.

CUM SE FACE PRIMUL MILIARD... Acțiunile Facebook au încheiat ședința de luni la valoarea-record de 77,89 dolari, iar marți, în jurul orei 14.35 GMT, erau cotate la 77,75 dolari, dublu față de prețul de 38 de dolari pe acțiune stabilit cu prilejul listării la bursă din luna mai 2012. Cu o capitalizare de piață de 201,6 miliarde de dolari, Facebook este în prezent a 22-a mare companie din lume, între Verizon Communications, locul 21, și Toyota Motor Corp., locul 23. Comparativ, Google are o capitalizare de piață de 394 miliarde de dolari, iar Microsoft, de 385 miliarde de dolari. Recordul este deținut de Apple, compania cu cea mai mare capitalizare bursieră din lume, de 593 miliarde de dolari. În ceea ce îl privește pe directorul general de la Facebook, Mark Zuckerberg, care deține 61,6% din drepturile de vot, creșterea cotației acțiunilor i-a umflat averea la 34,5 miliarde de dolari, ceea ce îl plasează pe locul 13 în topul celor mai bogați oameni din lume.

TREI ÎN LOC DE UNUL Facebook este cea mai mare rețea de socializare din lume, cu peste un miliard de utilizatori. Perspectiva sa de creștere încă este pozitivă, deși analiștii cred că vor veni destul de repede și momentele de stagnare. Febra postărilor pe Facebook, dar și obținerea de aprecieri din partea prietenilor și cunoscuților nu se vor potoli prea curând, știut fiind entuziasmul fiecăruia de a împărtăși bucuria cu ceilalți. În plus, este tot mai ușor să fim sociali. Apple a luat pe toată lumea prin surprindere și a prezentat nu mai puțin de trei noi produse: iPhone 6, iPhone 6 Plus şi Apple Watch, în cadrul unui eveniment ce a avut loc la Flint Center for the Performing Arts, în apropiere de sediul său central din Cupertino. Apple consideră că aceasta este cea mai importantă lansare de la apariția iPhone, în urmă cu șapte ani, reprezentând cea mai importantă schimbare prin care trec produsele companiei, de la moartea lui Steve Jobs. Telefoanele se vor lansa în cele mai importante piețe din lume, pe 19 septembrie, iar până la finalul anului vor ajunge pe 115 piețe. iPhone 6 are ecran de 4,7 inci, rezoluție 1334x750 și 326 ppi, în timp ce iPhone 6 Plus are ecran de 5,5 inci și rezoluție 1920x1080 și 401 ppi. Ecranul iPhone 6 are peste un milion de pixeli, iar 6 Plus - peste două milioane. Noile iPhone sunt și mai subțiri decât 5S, cu 6,9 mm și 7,1 mm, în comparație cu 7,6 mm. iPhone 6 are un preţ de pornire de 199 de dolari, cu un contract pe doi ani, în SUA. iPhone 6 Plus începe de la 299 de dolari. Primul Apple Watch are un cadran tradiţional, pătrat, cu benzi interşanjabile.

FEBRA POSTĂRILOR... În ciuda acestui mega-spectacol, au fost și multe voci care au afirmat că show-ul ”a fost furat” de altcineva. Este vorba de Tommy Krul, co-fondator al unei companii dezvoltatoare de jocuri video, care a fost chemat pe scenă pentru a participa la prezentarea unui joc numit „Vainglory“, ce va putea fi folosit cu iPhone 6. Jocul a fost prezentat de Stephan Sherman, co-fondator al companiei Super Evil Megacorp, în timp ce Tommy Krul s-a jucat folosind noul smartphone Apple. Imediat după apariţia celor doi, internetul a fost invadat de mesaje sau clipuri postate pe reţelele de socializare, care atrăgeau atenţia asupra eşarfei purtate de Tommy Krul. Este vorba de o eşarfă infinity, adică una circulară, lată, din bumbac, de culoare violet. ”Breaking news: Noul produs Apple este o eşarfă”, ”Lăsaţi telefoanele, vreau să ştiu de unde şi-a luat tipul ăla eşarfa”, ”Mă voi costuma ca tipul cu eşarfa de Halloween”, ”Tipul cu eşarfa este de fapt Gavin Rossdale din anii '90” sunt câteva dintre mesajele apărute pe Twitter. Alţi internauţi au postat fotografii sau videoclipuri în care Tommy Krul este considerat ”un produs Apple”, prezentat în varianta normală sau varianta plus sau cu eşarfa în culorile auriu, argintiu sau gri spațial, cum apar şi telefoanele iPhone.

Tommy Krul este originar din Olanda, fiind masterand al Universităţii din Amsterdam. A lucrat la mai multe companii producătoare de jocuri video din Germania sau Olanda. În 2012, la scurt timp după ce a ajuns în California, a pus bazele, împreună cu alţi pasionaţi de jocuri, companiei Super Evil Megacorp. Jocul „Vainglory“ este primul produs al companiei. Unul dintre co-fondatorii firmei, Kristian Segerstrale, a declarat că se bucură de atenţia care se acordă jocului ca urmare a prezentării de marţi seară: ”Tommy este unic. El se ocupă de partea tehnică a jocului. În mod normal, l-ai asocia cu un look de tocilar, însă Tommy este diferit. El este întotdeauna interesat să transforme orice tehnologie într-un lucru frumos şi cât mai interesant posibil”. În replică, Tommy Krul a declarat că nu ştia despre frenezia apărută pe internet: ”Încă nu am părăsit evenimentul, deci nu prea ştiu care sunt reacţiile. Eu port foarte des eşarfe, este amuzant”.

MADE IN CHINA Noul iPhone ar putea fi un impuls major nu doar pentru grupul american Apple, dar și pentru economia Chinei, potrivit unui raport elaborat de economiștii de la Bank of America-Merrill Lynch. ”iPhone este un produs american, dar care este fabricat în China. iPhone 6 ar putea fi cel mai așteptat smartphone lansat vreodată de Apple, interesul pentru acest telefon depășindu-l pe cel pentru iPhone 5S și iPhone 5”, a declarat economistul-șef pentru China de la Bank of America Merill Lynch, Ting Lu. ”Vânzările de iPhone 6 ar putea influența chiar și indicatorii macro ai țărilor implicate în fabricarea lui”, a adăugat acesta. Potrivit calculelor analiștilor de la Bank of America Merill Lynch, iPhone 6 ar putea adăuga un punct procentual pe lună la creșterea exporturilor chineze pentru restul lui 2014, în timp ce exporturile Taiwanului ar putea să fie mai mari cu două puncte procentuale pe lună în perioada august - octombrie și cu un punct procentual, în perioada noiembrie 2014 - ianuarie 2015. Economia Taiwanului furnizează o parte importantă din componentele noului smartphone de la Apple, în timp ce China este implicată în principal în asamblarea telefonului. Potrivit estimărilor băncii americane, producătorii din Taiwan furnizează echipamente în valoare de 25 de dolari pentru fiecare iPhone 6, echivalentul a circa 12% din costul total al telefonului, față de opt dolari pentru fiecare telefon, cât reprezintă costurile de asamblare pentru China.

Analiștii se așteaptă ca noul iPhone să vină în două versiuni, fiecare cu o diagonală a ecranului mai mare decât versiunile lansate pe piață anul trecut. Este de ajutor și faptul că trupa rock U2 a lansat, marţi, cel mai recent album al său, ”Songs of Innocence”, după ce a cântat în închiderea evenimentului de prezentare a celor mai noi produse create de Apple. Trupa şi-a surprins fanii oferind noul material discografic gratuit pentru utilizatorii iTunes. Albumul ”Songs of Innocence” a fost lansat la cinci ani de la cel mai recent material discografic al rockerilor de la U2, ”No Line on the Horizon”, din 2009. Totuși, trupa condusă de Paul David Hewson, Bono, după cum este cunoscut de fani, a participat la evenimentul de lansare a noilor versiuni de iPhone, organizat de compania Apple în Cupertino, California. Rockerii au cântat în faţa participanţilor la evenimentul IT, printre care se aflau şi vedete precum cântăreaţa americană Gwen Stefani şi actorul britanic Stephen Fry.

CU OCHII PE „MINECRAFT“ Nici rivalii de la Microsoft nu pot sta degeaba. Producătorul consolei de jocuri video Xbox se află în negocieri avansate pentru cumpărarea companiei Mojang, care produce jocul video „Minecraft“, pentru două miliarde de dolari. Cel mai mare producător de programe software din lume plănuieşte să încheie acordul cel târziu la începutul săptămânii viitoare. Cumpărarea producătorului suedez Mojang urmează să devină cea mai importantă înţelegere încheiată de Microsoft din luna februarie, când Satya Nadella a devenit directorul executiv companiei, până în prezent. Nadella a reorientat centrul de interes al Microsoft către serviciile furnizate de companie pe internet şi către creşterea numărului de utilizatori ai consolei Xbox. Reprezentanţii Microsoft şi Mojang au refuzat să comenteze pe această temă.

Negocierile au început în urmă cu câteva luni, la iniţiativa lui Markus Persson, cel care a fondat Mojang în 2010, datorită relaţiilor de colaborare bune dezvoltate de cele două companii. Tranzacţia va determina o creştere importantă a vânzărilor „Minecraft“, datorită poziţiei pe care Microsoft o deţine pe piaţa jocurilor video şi a calculatoarelor. Până în luna iunie, Mojang a vândut 54 de milioane de copii ale jocului, „Minecraft“ devenind disponibil şi pentru cele mai noi generaţii de console, Xbox One şi PlayStation 4, la începutul lui septembrie.