Acțiunile lui Buffet - 200.000 dolari/bucata

Pentru prima dată în istorie, o acțiune Berkshire Hathaway, compania holding a miliardarului american Warren Buffett, a trecut pragul de 200.000 dolari, transmite Bloomberg. Săptămâna trecută, la bursa de la New York, titlurile clasa A Berkshire Hathaway au ajuns la 200.085 dolari/bucata, de aproape 60 de ori mai mult decât cele Seaboard (o companie din sectorul transporturilor), care, la 2.900 dolari/bucata, ocupă locul 2 în piața americană de capital. Deși multe companii utilizează procedura divizării, pentru a menține prețul pe acțiune sub 1.000 dolari și chiar sub 100 dolari, Warren Buffett nu este un fan al procedurii, deoarece consideră că ea încurajează speculațiile pe termen scurt în locul proprietății pe termen lung. Acțiunile Berkshire au trecut pentru prima dată pragul de 1.000 dolari în urmă cu 31 de ani, la 26 august 1983. Apoi au avut nevoie de alți nouă ani pentru a atinge pragul de 10.000 dolari, la 16 octombrie 1992, și de încă 14 ani pentru a fi cotate la 100.000 dolari, la 23 octombrie 2006. Compania lui Buffet are acum o valoare de piață de peste 167 miliarde dolari.