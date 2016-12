Academia de Film americană a modificat regulamentul pentru categoriile muzicale de la ediţia de anul viitor a premiilor Oscar, încercând astfel să prevină orice eroare ce ar putea să apară în procesul de alegere a nominalizărilor. Organizatoarea premiilor Oscar a precizat că reprezentanţii categoriilor muzicale de la această gală nu vor mai avea voie să îi contacteze pe ceilalţi membri ai academiei prin poştă, e-mail, telefon şi pe reţele de socializare cu scopul de a-şi promova cântecul în vederea unei nominalizări. Totodată, membrii cu drept de vot din academie nu vor avea voie să asiste la show-urile live în care sunt interpretate piesele eligibile, decât în condiţiile în care acele piese sunt asociate cu proiecţia unui film.

Noile reguli au fost adoptate după ce un nominalizat la Oscar la categoria Cel mai bun cântec original din acest an a fost descalificat, după ce Academia de Film americană a aflat că Bruce Broughton, compozitorul piesei, a încălcat regulamentul, expediind pe e-mail cântecul său membrilor cu drept de vot ai academiei, pentru ca aceştia să îl asculte înainte de stabilirea nominalizărilor. Bruce Broughton, fost guvernator al academiei şi membru în Comitetul Executiv în secţiunea muzicală, a compus cântecul ”Alone Yet Not Alone” pentru filmul independent omonim, cu tematică creştină, care a depăşit ca număr de voturi numeroşi alţi concurenţi de seamă din industria muzicală, asigurându-şi astfel un loc pe nominalizărilor la Oscarul pentru cel mai bun cântec original. Preşedintele academiei, Cheryl Boone Isaacs, a declarat la acea vreme că utilizarea de către Bruce Broughton a poziţiei sale înalte în cadrul organizaţiei pentru a-şi promova cântecul cu scopul de a obţine o nominalizare la Oscar a creat impresia unui avantaj necinstit. Bruce Broughton a negat că ar fi comis o infracţiune şi spune că a fost devastat după descalificarea piesei sale.

Patru concurenţi au rămas în cursă, iar Oscarul pentru cel mai bun cântec original a revenit în cele din urmă piesei ”Let It Go” de pe coloana sonoră a filmului de animaţie ”Frozen”, produs de studiourile Walt Disney. Marile studiouri de la Hollywood îşi încep campania pentru Oscaruri cu multe luni înainte de gala propriu-zisă, organizând proiecţii şi diverse evenimente pentru a-şi promova producţiile cu şanse de a fi nominalizate şi eventual premiate. Academia de Film americană a publicat, miercuri, o listă actualizată a regulamentului său, inclusiv în ceea ce priveşte proiecţiile cinematografice. Potrivit acestui regulament, studiourile pot să includă sesiuni de ”Întrebări şi răspunsuri” cu diverşi artişti, însă numai după ce nominalizările sunt anunţate. De asemenea, nicio proiecţie nu mai poate să includă o recepţie în timpul căreia să se ofere mâncare şi băutură, iar membrii academiei nu mai au dreptul de a apărea la acele evenimente în calitate de prezentatori sau moderatori.