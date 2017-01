Academia de Fotbal „Farul“ vrea să înscrie o echipă în Liga a 3-a

07:36:44 / 07 Ianuarie 2017

Domnule Bogdan Chirita!

Nu va cunosc dar aflu acum ca dvs sunteti presedintele Academiei Farul. Foarte frumos si va doresc succes. Dar spusele dvs ca vreti ca din anul sportiv 2017/18 doriti sa in scrieti in Liga a 3-a o echipa ma face sa ma indoiesc serios de competenta dvs in legislatie fotbalistica. Nimeni,poate doar lipsa fondurilor banesti,nu va impiedica sa va faceti o echipa de seniori prin care juniororii dvs sa-si poate continua activitatea. DAR IN LIGA 5! Nu sariti treptele,nu fortati prin derogari,rugaminti,relatii,presiuni de tot felul pentru ca se va ajunge la un haos legislativ si in calitatea dvs de conducator sportiv ar trebui sa fiti in prima linie a respectarii regulamentelor. In rest succes in activitatea de zi cu zi si atentie mare la ce declarati