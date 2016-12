Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” a pornit la drum

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” a pornit oficial la drum ieri, cel mai bun fotbalist român din toate timpurile prezentînd proiectul prin care şi-a propus să pună umărul la revigorarea fotbalului românesc. Împreună cu partenerii săi, “Regele” va investi în următorii doi ani peste 10 milioane de euro într-o bază sportivă ultramodernă, care se va ridica în judeţul Constanţa. “M-am născut şi am crescut la Constanţa şi mi s-a părut normal să mă întorc aici. Este o zonă bună, cu potenţial pentru descoperirea de talente. Prin acest proiect, vreau să dau înapoi fotbalului măcar o parte din succesul pe care l-am avut de-a lungul carierei mele. A venit momentul ca să ofer cît mai multor copii şansa de a se pregăti la cel mai înalt nivel şi de a atinge performanţe mai mari decît ale mele. Acesta este modul meu de a mulţumi fotbalului”, a declarat Hagi. Iniţiativa sa este apreciată şi de autorităţile locale, Consiliul Judeţean Constanţa asigurîndu-l pe “Rege” că va primi tot sprijinul necesar. “Îţi mulţumim, Gică, pentru că eşti o persoană care nu trăieşte din amintiri, ci una care rezolvă prezentul şi clădeşte viitorul. Comunitatea locală îţi va fi partener în acest proiect şi s-au purtat discuţii cu Consiliul Judeţean, care va acorda tot sprijinul necesar. Sîntem onoraţi că Gică înfiinţează la Constanţa o academie la exigenţele marilor academii din lume”, a adăugat Elena Frîncu, director DSJ Constanţa. “Este ceva la care visam de mult timp, un vis care prinde contur. Abia acum începe partea grea şi ne dorim să facem altceva decît există în fotbalul românesc în acest moment. Prin această academie, fotbalul trebuie să prindă un nou avînt şi am convingerea că vom reuşi”, a spus preşedintele Academiei, Paul Peniu.

Condiţii perfecte de pregătire

Academia, amplasată în judeţul Constanţa, lîngă oraşul Ovidiu, se va întinde pe o suprafaţă de 6,9 ha (aproximativ 70.000 de metri pătraţi), şi va cuprinde 9 terenuri de fotbal şi trei corpuri de clădire, academia de fotbal pentru juniori, sala de sport şi academia de fotbal pentru copii. Cel mai mare dintre terenuri va avea gazon natural şi instalaţie de nocturnă, iar tribunele vor avea 900 de locuri. Alte cinci terenuri, dintre care două cu gazon artificial vor fi dotate cu instalaţie de nocturnă. Totodată, elevii Academiei vor avea la dispoziţie 40 de camere pentru cazare, cantină, cabinete medicale, sala de fitness, saună, masaj şi vestiare ultramoderne. Pentru 2009, conducerea Academiei are drept obiectiv stabilirea grupelor de vîrstă pînă în vară, jucătorii selecţionaţi urmînd să se pregătească pe 4 terenuri închiriate, ITC, CFR, Voinţa, toate din Constanţa, şi Petromidia, din Năvodari. Anul viitor vor fi încheiate lucrările la cele 9 terenuri, iar în 2011 este programată inaugurarea Academiei.

Academia va fi structurată pe trei nivele de pregătire, 7-9 ani (150 de copii), 10-12 ani (75 de copii) şi 13-18 ani (66 copii). Personalul tehnic care va activa în cadrul Academiei va fi format din 29 de persoane şi va fi structurat conform marilor cluburi de peste hotare. Jucătorii care vor promova de la Academie şi care vor avea valoare vor juca în continuare la Viitorul Constanţa, club care face parte tot din proiectul lansat de Gheorghe Hagi. Noua echipă va evolua din sezonul viitor în Liga a III-a şi va avea drept obiectiv promovarea. “Am ţinut să creez o echipă pentru a da continuitate jucătorilor, pentru că aceasta este o problemă în fotbalul românesc. Trebuie în primul rînd să ne găsim un loc pentru a ne înscrie în Liga a III-a. Va fi o echipă profesionistă, care se va baza în primul rînd pe tineri”, a glumit Hagi.

Inspiraţi de modelul “Ajax”

Proiectul Academiei, creat de Gheorghe Hagi şi echipa sa, a împrumutat multe idei de la gruparea olandeză Ajax Amsterdam, recunoscută pe plan mondial pentru că scoate pe bandă rulantă jucători de mare valoare. “M-am născut şi am crescut cu imaginea lui Johan Cruyff, idolul meu, care a implementat un sistem perfect la Ajax Amsterdam, grupare care a dat mulţi jucători importanţi în Europa”, a explicat Hagi, care a adăugat că principalul obiectiv este formarea de jucători de valoare, care să aducă un plus fotbalului românesc: “Trebuie să avem grijă de sectorul de copii şi juniori şi de aceea am făcut acest proiect cu gîndul la TTT: Timp, Tineri, Talentaţi = Succes. Am ales să mă implic, pentru că, atunci cînd lucrezi cu tinerii talentaţi, succesul este garantat”.