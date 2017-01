Academia de la Hollywood dă în judecată compania care oferă cadouri candidaților la Oscar

Hollywood Academy of Arts and Science a dat în judecată compania Lash Fary, cunoscută și sub numele de Distinctive Assets, pentru atingere adusă mărcii Oscar oferind gratis cadouri de mii de dolari candidaților la prestigioasele premii ale cinematografiei americane, informează publicațiile ”Variety” și ”The Hollywood Reporter”, citate de Agerpres. Cererea a fost înaintată marți, la Curtea Federală din California, după mai multe tentative ale Academiei de la Hollywood de a discredita această companie, care nu are nicio legătură cu organizarea decernării Oscarurilor. Sub sloganuri ca ”Everyone Wins at the Oscars” (în traducere, Toată lumea câștigă la Oscaruri), care, potrivit academiei, pot induce confuzie în rândul publicului, această companie oferă, de mai mulți ani, pachete promoționale cu cadouri în valoare de zeci de mii de dolari și ca formă de consolare pentru candidații la Oscar care nu au câștigat la principalele categorii.

Academia a asigurat că Lash Fary încalcă marca Oscar și aduce atingere ”singularității” sale. În actul de trimitere în judecată se face referire la știrile apărute în mass-media potrivit cărora pachetele cu cadouri promoționale pentru 2016 ar cuprinde, printre altele, un cec de 5.500 de dolari pentru chirurgie plastică, un bon în valoare de 1.900 de dolari pentru mamoplastie, o jucărie sexuală de 250 de dolari și un vaporizator de marijuana de 250 de dolari. Potrivit ”Variety”, anul trecut, pachetele cu cadouri includeau un voiaj de lux cu trenul prin Munții Stâncoși, în valoare de peste 14.500 de dolari, sau închirierea unei mașini de lux pe un an, pentru 20.000 de dolari. Revista relatează că, la ultima ediție a premiilor Oscar, cei care au pierdut la principalele categorii, alături de prezentatorul galei, Neil Patrick Harris, au acceptat cele 21 de pachete de cadouri în valoare totală de 2,5 milioane de dolari. ”Distinctive Assets a prezentat în mod fals că extravagantele lor pachete cu cadouri sunt distribuite de Academie cu sprijinul sau cu aprobarea sa. Academia nu are nicio afiliere cu Distinctive Assets, nu o contractează, nu o consultă și nici nu o ajută să distribuie aceste cadouri”, a precizat un reprezentat al organizatorilor de la Hollywood.

Între timp, celebra statuetă Oscar și-a regăsit prima tinerețe, înainte de ceremonia din acest an de decernare a prestigioaselor premii ale cinematografiei americane, revenind la bronzul original din 1929, acoperit cu aur, relatează EFE, citată de Agerpres. ”Grație tehnologiilor secolului XXI, suntem în măsură să ne întoarcem la începuturile Oscarului din 1929”, a declarat, miercuri, Cheryl Boone, președinta Academiei de Arte și Științe Cinematografice din SUA, care va decerna premiile la 28 februarie. Compania Polich Tallix Fine Art, dinRock Tavern (statul New York), a restaurat ”trăsăturile subtile” ale statuetei originale create de sculptorul George Stanley, realizând o radiografie numerică a modelului din bronz din anul 1929, cu ajutorul unei imprimante 3D și al unui model din ceară. Statueta din ceară a fost acoperită cu un strat din ceramică și introdusă în cuptor, la o temperatură de 870 de grade Celsius, care a topit ceara și a format o cochilie vidă în formă de Oscar. Bronzul lichid la peste 980 de grade a fost turnat în acest tipar, pentru a forma statueta care apoi este șlefuită pentru a căpăta un efect de oglindă. Ultima etapă constă în placarea cu aur de 24 de karate, de către o societate din Brooklyn.

A fost nevoie de trei luni pentru a fabrica aproximativ 50 de statuete. Cu o înălțime de 34 cm și o greutate de 3,85 kg, statueta întinerită are aceleași dimensiuni ca predecesoarea sa realizată din staniu, în 1982, de societatea R.S. Owens, cu sediul la Chicago (Illinois). Circa 3.000 de statuete au fost decernate din 1929 până în prezent. Anul acesta vor fi premiate 24 de categorii.