Academia de Poliţie îşi schimbă numele

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ îşi va schimba denumirea, cel mai probabil în Academia de Ordine şi Siguranţă Publică, iar în cadrul acesteia va funcţiona şi o facultate de jandarmi, a anunţat vineri, la Arad, Traian Igaş, ministrul Administraţiei şi Internelor. Igaş a mai spus că studenţii Academiei nu vor mai avea voie să fie cazaţi în alte locuri decât cele ale acestei instituţii de învăţământ superior. „Un alt aspect pe care l-am tratat cu maximă seriozitate, şi cred că aici este cheia succesului la nivelul structurilor MAI, este procesul de învăţământ, şcolile de subofiţeri şi şcolile de ofiţeri. În acest sens, la cele două examene care au avut loc atât pentru ofiţeri, cât şi pentru subofiţeri, am securizat la maximum tot procesul de examinare. Nu am făcut niciun fel de derogare în ceea ce priveşte înălţimea sau alte criterii în cazul celor care au participat la examen. Îmi place să cred că examenul a fost organizat aşa cum trebuie de această dată, nu am avut nicio contestaţie. A fost un examen “la sânge” şi sper ca acest lucru să se repete şi în anii următori“, a declarat Traian Igaş. Ministrul a mai spus că următorul pas este acela de a schimba numele Academiei de Poliţie cu o altă titulatură, ţinând cont că acolo sunt pregătiţi şi pompieri şi jandarmi. „Pregătim acolo şi pompieri şi jandarmi, trebuie să gândim o altă formulă, probabil Academia de Ordine şi Siguranţă Publică. Încă nu am definitivat această denumire, dar undeva în această zonă ne îndreptăm“, a precizat ministrul Administraţiei şi Internelor.