Academia Europeană de Film își caută câștigătorii

Ca în fiecare an, Academia Europeană de Film a demarat procedurile pentru desemnarea laureaților săi. Pentru spectatorii europeni este important însă Premiul Publicului, pe care au posibilitatea să-l decidă. Academia Europeană i-a invitat pe cei circa trei mii de membrii ai săi, aleși pe sprânceană din rândurile regizorilor, producătorilor, actorilor și altor profesii tehnice din cinematografie, să își exprime opțiunile cu privire la cele mai importante producții de anul trecut. La categoria decisă de spectatori au fost nominalizate producția franceză „La belle et la bête / Beauty and the Beast” de Christophe Gans, producțiile britanice „Ida”, semnată de Pawel Pawlikowski, „Nymphomaniac” de Lars von Trier, și „Philomena”, de Stephen Frears, comedia daneză „Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann / The 100-year-old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared” de Felix Herngren și producția belgiană „Deux jours, une nuit / Two Days, One Night”, semnată de frații Jean-Pierre și Luc Dardenne.

Spectatorii europeni pot să își exprime votul pe site-ul oficial al Academiei Europene de Film, iar acest lucru îi poate aduce mai aproape de o călătorie la Riga, pe data de 13 decembrie, pentru a asista la cea de-a 27-a ediție a ceremoniei de decenare a premiilor. În 2013, Premiul Publicului a fost primit de comedia franceză „Portugal, mon amour / The Gilded Cage”, în regia lui Ruben Alves.

Lista completă a celor 50 de filme care îşi dispută premiile Academiei Europene de Film arată astfel:

„Alienation” de Milko Lazarov

„Amour Fou” de Jessica Hausner

„Beautiful Youth” de Jaime Rosales

„Bird People” de Pascale Ferran

„Blind” de Eskil Vogt

„Blind Dates” de Levan Koguashvili

„Calvary” de John Michael McDonagh

„Cannibal” de Manuel Martin Cuenca

„Class Enemy” de Rok Biček

„Concrete Night” de Pirjo Honkasalo

„Dreamland” de Petra Volpe

„Fair Play„ de Andrea Sedlackova

„Turist / Force Majeure” de Ruben Östlund

„Frank” de Lenny Abrahamson

„Girlhood” de Céline Sciamma

„Goodbye to Language” de Jean-Luc Godard

„Home from Home - Chronicle of a Vision” de Edgar Reitz

„Human Capital” de Paolo Virzí

„Ida” de Pawel Pawlikowski

„In Order of Disappearance” de Hans Petter Moland

„Kertu. Love is Blind” de Ilmar Raag

„Leviathan” de Andrey Zvyagintsev

„Life in a Fishbowl” de Baldvin Zophoníasson

„Living is Easy With Eyes Closed” de David Trueba

„Locke” de Steven Knight

„Macondo” de Sudabeh Mortezai

„Miss Violence” de Alexandros Avranas

„Mr. Turner” de Mike Leigh

„Nymphomaniac Director’s Cut - Volume 1 & 2” de Lars von Trier

„Of Horses and Men” de Benedikt Erlingsson

„Papusza” de Joana Kos-Krauze & Krysztof Krauze

„Starred Up” de David Mackenzie

„Still Life” de Uberto Pasolini

„Stratos” de Yannis Economides

„That Lovely Girl” de Keren Yedaya

„The Dark Valley” de Andreas Prochaska

„The Kindergarten Teacher” de Nadav Lapid

„The Lamb” de Kutlug Ataman

The Tribe de Myroslav Slaboshpytskiy

„The Wonders” de Alice Rohrwacher

„Two Days, One Night” de Jean-Pierre & Luc Dardenne

„Under The Skin” de Jonathan Glazer

„Violette” de Martin Provost

„Walesa” de Andrzej Wajda

„We Are The Best!” de Lukas Moodysson

„When Evening Falls on Bucharest or Metabolism” de Corneliu Porumboiu

„White God” de Kornél Mundruczó

„Winter Sleep” de Nuri Bilge Ceylan

„Wolf” de Jim Taihuttu

„Wounded” de Fernando Franco