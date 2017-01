Academia “Gheorghe Hagi“ 1998, în cursa pentru primul titlu naţional

Au făcut senzaţie la turneul “Mundialito“ din Portugalia, au avut o comportare onorabilă şi la turneul din Olanda, iar la Junior Braşov Cup au câştigat trofeul. Acum, în sezonul 2010-2011 al Campionatului Naţional, juniorii D ai Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“, pregătiţi de Marius Codescu, îşi doresc şi primul titlu naţional din palmares. Începutul de sezon este unul perfect, două victorii în primele două etape din faza judeţeană, în care au înscris 23 de goluri şi nu au primit niciunul ! „Din păcate, partidele din faza pe judeţ nu le putem numi nici măcar antrenamente. Pentru că nivelul adversarilor este foarte scăzut. Este păcat, pentru că în astfel de partide nu îţi poţi evalua nici măcar propriii jucători. În meciul de la Adamclisi, spre exemplu (n.r - 10-0 pentru Academia Hagi), gazdele nici măcar nu au atins mingea. Cum să-i evaluez pe portari spre exemplu? Tocmai de aceea, aproape în fiecare săptămână mergem la Bucureşti şi jucăm cu Steaua, Dinamo şi CSS 2 sau jucăm la Academie cu o grupă mai mare, cea formată din copii născuţi în 1997. În faza pe judeţ, doar cu Farul am putea avea partide mai dificile, mai ales că este şi această rivalitate. Vom vedea apoi în faza zonală ce echipe ne vor ieşi în cale“, a spus antrenorul Marius Codescu. Chiar dacă evoluează din acest sezon într-un sistem 3-4-3, Marius Codescu se declară extrem de mulţumit de modul în care puştii săi răspund cerinţelor. „Suntem în progres. Copiii devin din ce în ce mai încrezători pentru că turneele din străinătate i-au schimbat în bine. În plus, formează un grup unit, foarte inteligent şi toţi cei 16 jucători din lot se comportă ca nişte fraţi, indiferent că sunt din Moldova, Transilvania sau alte zone ale ţării. Toţi sunt trataţi la fel. Nu există diferenţe. Contează foarte mult şi rezultatele de la şcoală, iar ei ştiu acest lucru. Eu le verificam carnetele copiilor şi când eram antrenor la juniorii lui Dinamo... Consider că cine este superficial la şcoală va fi şi la antrenamente“, este concluzia lui Codescu. Rezultatele foarte bune avute la turneele internaţionale au adus noi invitaţii pe adresa Academiei, echipa de juniori D fiind invitată în luna aprilie a anului viitor la un puternic turneu, alături de Juventus Torino, AC Milan şi Tottenham Hotspur.

Iată şi lotul de juniori D (jucători născuţi după 1 ianuarie 1998) al Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“, pregătit de Marius Codescu, Florin Adam (antrenor cu portarii) şi Ionel Drăgoi (preparator fizic) - portari: Cosmin Dur-Bozoancă, Ştefan Peltea şi Rareş Murariu (născut 1999); fundaşi: Tiberiu Căpuşă, Alexandru Trancă, Szabolcs Kilyen (adus în această vară, de la Junior Tg. Mureş), Andrei Rusu şi Andrei Apetrei (1999); mijlocaşi: Andreas Iani, Mircea Manole, Ianis Hagi, Doru Dumitrescu, Robert Moldoveanu şi Robert Burcea (1999); atacanţi: Nicolae Cârnaţ, Bogdan Anghel, Szilard Magyari (de la Odorheiul Secuiesc), Adi Ciobanu, Leonard Gheorghe, Roberto Ştefan (1999), Cristian Măgeruşan (1999) şi Marius Dumitraşcu (1999).