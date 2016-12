Academia “Gheorghe Hagi”, prezentă la “E-on Kinger Cup 2010”

Timp de patru zile, în perioada 2-5 septembrie are loc, la Tg. Mureş, a IV-a ediţie a turneului “E-on Kinger Cup 2010”, competiţie rezervată juniorilor. Printre participantele din acest an se numără şi Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”, care s-a prezentat la startul întrecerii cu cinci echipe, înscrise la patru dintre cele şase categorii de vârstă. Astfel, la categoria under 11, sunt prezente 13 echipe, împărţite în două grupe - Grupa A: Academia Hagi 1999 (antrenor Nicolae Roşca), CFR Cluj, ACS Inter Voluntari, Internaţional Curtea de Argeş, Pandurii Tg. Jiu, Şcoala de Fotbal “Marius Baciu”; Grupa B: FC Viitorul 1999 (antrenor Doru Carali), Steaua Bucureşti, Şcoala de Fotbal “Gică Popescu”, Petrolul 95 Ploieşti, Hidroelectra Rm. Vîlcea, Luceafărul Brăila, Atletico Roşiorii de Vede. În primele meciuri, desfăşurate ieri, echipele constănţene au înregistrat următoarele rezultate: Academia Hagi - CFR Cluj 1-0 (Măgeruşanu), Academia Hagi - ACS Inter Voluntari 8-1 (R. Ştefan 2, Măgeruşanu, Crînganu, Piroi, Acasandrei, Dumitraşcu şi un autogol), FC Viitorul - Atletico Roşiorii de Vede 0-3 şi FC Viitorul - Luceafărul Brăila 1-2 (Zimceac). La categoria under 10, sunt prezente 20 de echipe, împărţite în patru grupe. Academia Hagi 2000 (antrenor Aurelian Despa) face parte din Grupa B alături de AS Speranţa Tg. Mureş, CSS Municipal Reşiţa, InterStar Sibiu şi Juniorul Bucureşti 1, iar în prima zi a turneului a obţinut următoarele rezultate: 5-2 cu AS Speranţa Tg. Mureş (Halep 2, Ignat 2, Cheng Liang) şi 10-0 cu CSS Municipal Reşiţa (Halep 4, Răduc 2, Paniţa 2, Ignat 2). La categoria under 9, sunt prezente 20 de echipe, împărţite în patru grupe. Academia Hagi 2001 (antrenor Cosmin Constantin) face parte din Grupa D, alături de FC Braşov 1, Junior Tg. Mureş, CSS Craiova şi Oţelul Galaţi 2, iar în prima zi a turneului a obţinut următoarele rezultate: 2-1 (Arnold 2) cu FC Braşov 1 şi 2-1 (A. Vlad 2) cu Oţelul Galaţi 2. La categoria under 8, sunt prezente 16 de echipe, împărţite în patru grupe. Academia Hagi 2002 (antrenor Constantin Fălină) face parte din Grupa D, alături de ACS Kinder 2, Gloria Bistriţa şi Petrolul Ploieşti, iar în prima zi a turneului a obţinut următoarele rezultate: 10-0 (L. Munteanu 5, Alexi Pitu 2, A. Ştefan 2, I. Bileca) cu ACS Kinder 2 şi 3-3 (Alexi Pitu, A. Ştefan, L. Munteanu) cu Gloria Bistriţa.