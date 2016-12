Academia Hagi 1998 a câştigat turneul “Constantin Dumitru”

Echipa de juniori 1998 a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, pregătită de Marius Codescu, şi-a adjudecat trofeul “Constantin Dumitru”, competiţie desfăşurată la finele săpătămânii trecute la Piteşti. Repartizaţi în Grupa A, tinerii jucători constănţeni au învins pe Dinamo II Bucureşti, cu 5-0 (Nicolae Cârnaţ 2, Robert Grecu, Mircea Manole, Leonard Gheorghe) şi Şcoala “Constantin Dumitru“ Piteşti, cu 7-1 (Nicolae Cârnaţ 3, Florinel Coman 2, Mircea Manole, George Ponoran), terminând la egalitate, scor 0-0, întâlnirea cu Universitatea Cluj. În semifinalele turneului, Academia Hagi a întâlnit pe FC Farul Constanţa (antrenor Ionel Melenco), de care au trecut cu 2-0 (goluri Virgil Ghiţă şi Robert Grecu). În marea finală, juniorii lui Marius Codescu au întâlnit pe Dinamo Bucureşti, victoria revenind constănţenilor cu un sec 3-0 (goluri Alexandru Trancă, Nicolae Cârnaţ şi Robert Grecu).

„Un turneu foarte bun, cinci partide utile. De echipă nu pot fi decât supermulţumit, mai ales că suntem la final de sezon comeptiţional. Avem avantajul că indiferent de schimbările pe care le fac în timpul partidei, acest lucru nu se simte în teren. Cu Dinamo, în finală, am folosit trei sisteme de joc. Am început în 3-4-3, la pauză am schimbat în 4-3-3 şi în ultimele 15 minute am evoluat în 4-2-3-1. Copiii s-au adaptat perfect cerinţelor, sunt extrem de inteligenţi şi Dinamo nu a avut nici măcar o singură ocazie în meci. Cei prezenţi au rămas impresionaţi de mulţi dintre copiii noştri, iar de Kilyen spre exemplu îmi spuneau că doar la seniori au mai văzut o aşa siguranţă în joc. Ne bucurăm de acest trofeu, cu atât mai mult cu cât am început turneul fără patru jucători care au fost opriţi la turneul semifinal al juniorilor C, iar alţi trei au plecat înaintea finalei tot la turneul semifinal“, a precizat antrenorul Marius Codescu.

Iată lotul de jucători al Academiei Hagi care a contribuit la acest succes: Ştefan Peltea şi Mihai Eşanu - portari; Tiberiu Căpuşă, Szabolcs Kilyen, Virgil Ghiţă, Andrei Rusu, Doru Dumitrescu, Cristian Nica, Alexandru Trancă, Andreas Iani, Mircea Manole, Robert Moldoveanu, George Ponoran, Florinel Coman, Robert Grecu, Nicolae Cârnaţ, Bogdan Anghel şi Leonard Gheorghe - jucători de câmp. Antrenor: Marius Codescu.

FC FARUL, LOCUL 4. A doua formaţie constănţeană prezentă la turneu, FC Farul, a încheiat competiţia pe locul 4. Elevii lui Ionel Melenco a pierdut ultimul meci din Grupa B, cu Dinamo Bucureşti, 0-2, apoi cu Academia Hagi în semifinale, 0-2, pentru ca în finala mică să cedeze cu acelaşi scor, 0-2, în faţa gazdelor de la Şcoala de Fotbal “Constantin Dumitru” Piteşti. „Un turneu binevenit. Nu avem ocazia de a întâlni astfel de formaţii în fiecare zi. Din păcate programul jocurilor este solicitant, iar cu excepţia Academiei Hagi, restul formaţiilor nu îşi pot permite să ruleze jucătorii din lot. Pe căldură, cu două meciuri pe zi, pentru copii este solicitant, joacă din resurse proprii“, a declarat antrenorul Farului, Ionel Melenco.