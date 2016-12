Academia Hagi 2001 va disputa finala CN de juniori D

După medaliile de bronz cucerite sezonul trecut cu juniorii D, Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” este aproape de a câştiga un nou titlu naţional la această categorie de vârstă (campioană în 2011 - antrenor Marius Codescu şi în 2012 - antrenor Nicolae Roşca). Grupa de juniori D (jucători născuţi după 1 ianuarie 2001) a Academiei Hagi va lupta în acest an pentru titlul naţional, după ce s-a calificat ieri în marea finală de la Buftea, programată la 16 iunie, de la ora 11.00. În ultimul meci al turneului semifinal desfăşurat la Braşov, decisiv pentru calificarea în finală, puştii pregătiţi de Aurelian Despa (antrenor) şi Marius Codescu (director coordonator) s-au impus cu 3-0 (0-0) în confruntarea cu gazdele de la Forex Braşov. După o primă repriză mai echilibrată, constănţenii s-au dezlănţuit în actul secund, marcând trei goluri prin Eduard Brânzan (min. 38 şi 44) şi Alexi Pitu (min. 52). Au evoluat pentru Academia Hagi: Şerban (45 Muşat) - Grosu, Ştefănescu, Vlad, Oancea - Neagu (31 Milea), Bălan, Arnold (59 Constantin) - Brânzan (53 Munteanu), Cristocea (50 Pocol), Pitu. În primul meci de la acest turneu, Academia Hagi 2001 învinsese tot cu 3-0 Şcoala de Fotbal “Gică Popescu”.

„A fost un turneu bun, în care uşor-uşor ne-am impus ritmul şi am controlat şi câştigat meciurile. Sunt mulţumit de copii, mai ales că au putut juca şi cei mai mici cu un an, precum Louis Munteanu, Alexi Pitu, Radu Pocal sau Darius Grosu (n.r. - toţi campioni la Cupa Hagi-Danone). Urmează o finală pe care ne dorim foarte mult să o câştigăm. Ar fi încununarea unui an de muncă deosebit”, a declarat antrenorul Aurelian Despa.

Finala Campionatului Naţional de juniori D se va disputa, aşadar, între Academia Hagi şi Sporting Juniorul Vaslui, echipă care a câştigat celălalt turneu semifinal, desfăşurat la Sibiu. În meciul pentru medaliile de bronz, programat tot la 16 iunie, la Buftea, de la ora 9.30, se vor întâlni Forex Braşov şi FC Interstar Sibiu.