Academia Hagi 2005, pe locul secund la „Cupa Juniorului”

Două grupe de juniori de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” au participat, săptămâna trecută, la turneul „Cupa Juniorului”, desfășurat la București. Echipa de juniori născuți după 2005 (antrenor Florin Burcea, director coordonator Constantin Mareș) a avut o evoluție bună, ocupând locul secund, după ce a înregistrat patru victorii și o singură înfrângere. În plus, constănțenii şi-au adjudecat şi un premiu special, Vlad Sandu primind trofeul pentru „cel mai bun jucător” al competiţiei. Gruparea de pe litoral a câștigat Grupa A, obținând trei victorii: 2-0 (Adrian Mazilu, Cristian Toma) cu FC Toni Doboş, 3-0 (Vlad Sandu, Adrian Mazilu, Dimitris Cocot) cu Academia Voluntari și 4-1 (Adrian Chiriac, Vlad Sandu, Alin Ștefănescu, Cosmin Căpăţână) cu Delfinii Varna. În semifinale, constănțenii au trecut de Atletico Madrid Bucureşti cu 3-1 (Alexandru Cîniparu 2, Alin Ştefănescu), însă, în ultimul act, au cedat la limită, scor 0-1, în disputa cu Dinamo București. „A fost un turneu reuşit şi sunt foarte mulţumit de evoluţia echipei. În finală am fost lipsiţi de şansă, pentru că am avut ocazii clare de gol”, a declarat antrenorul Florin Burcea. Lotul Academiei Hagi 2005 care a participat la „Cupa Juniorului”: Rafael Munteanu, Robert Gheorghe - portari; Adrian Chiriac, Mario Aioanei, Alin Ştefănescu, Luca Banu, Adrian Mazilu, Vlad Sandu, Andrei Călin, Cristian Toma, Dimitris Cocot, Cosmin Căpăţână, Adrian Dumitru, Alexandri Cîniparu.

În schimb, FC Viitorul 2006 (antrenor Mihai Stere, director coordonator Constantin Mareș), a doua grupă valorică a juniorilor născuți după 2006 din cadrul Academiei Hagi, a încheiat competiţia pe locul 7 la categoria lor de vârstă. Constănțenii au pierdut cele trei meciuri din faza grupelor, 0-2 cu Cerno More Varna, 1-8 (Taner Ilisei) cu Dinamo Bucureşti și 1-2 (Mario Marolicaru) cu Juniorul Bucureşti. După ce a cedat și în primul joc din turneul pentru locurile 5-8, 1-2 (Dan Teşilă) cu Viitorul Buzău, FC Viitorul 2006 s-a impus în partida pentru locurile 7-8 în fața celor de la Juniorul București. La finalul timpului regulamentar scorul era egal, 1-1 (Mario Marolicaru), iar constănțenii s-au impus, cu 2-0, după loviturile de departajare. Pentru FC Viitorul 2006 au transformat Taner Ilisei şi Mario Marolicaru, iar portarul Alexandru Mărgărit a apărat toate cele trei penalty-uri executate de bucureşteni.