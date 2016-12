Academia Hagi a câștigat “Cupa Stelelor Estului“

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi“ a câștigat a patra ediție a “Cupei Stelelor Estului“ (competiție rezervată jucătorilor născuți după 1 ianuarie 1999), reușind să intre pentru a treia oară în posesia acestui trofeu după succesele din 2010 și 2013. În 2011 s-a impus formația turcă Bursaspor. Ieri, în ultima partidă disputată pe terenul central al Academiei Hagi, jucătorii pregătiți de Nicolae Roșca au învins pe Galatasaray Istanbul cu 2-1 (1-0), încheind competiția cu maximum de victorii, după ce anterior câștigaseră cu 4-0 meciul cu Cerno More Varna și apoi cu 2-1 disputa cu Academia “Ferenc Puskas“. În meciul cu Galatasaray, Alexandru Mățan a deschis scorul în min. 31 dintr-o lovitură liberă magistral executată de la aproximativ 20 m. Constănțenii au fost cei care au condus ostilitățile și în partea secundă, iar golul lui Mihai Ene din min. 73, din lovitură de la 11 m, a adus liniștea în tribune. Galatasaray a redus din diferență în ultimul minut al prelungirilor, prin Kilic Alpere, stabilind scorul final, 2-1 pentru Academia Hagi. În cealaltă partidă de ieri, Academia Puskas - Cerno More Varna 2-0 (1-0). Clasament final: 1. Academia Hagi 9p, 2. Academia “Ferenc Puskas“ 6p, 3. Galatasaray 3p, 4. Cerno More Varna 0p.

PREMII SPECIALE. După încheierea ultimei partide de la “Cupa Stelelor Estului“ a urmat festivitatea de premiere, în cadrul căreia organizatorii au oferit mai multe premii speciale - Cel mai bun portar: Adam Varga (Academia Puskas), premiu oferit de Zoltan Iasko (director sportiv FC Viitorul); Cel mai bun fundaş: Kaimak Mehmet (Galatasaray), premiu oferit de Neculai Tănasă (vicepreşedinte Academia Hagi); Cel mai bun mijlocaş: Mihai Ene (Academia Hagi), premiu oferit de Ştefan Petcu (scouter Academia Hagi); Golgheterul turneului: Zsombor Bevardi (Academia Puskas) și Mihai Ene (Academia Hagi) - câte 3 goluri, premii oferite de Paul Peniu (președinte Academia Hagi); Cel mai bun jucător al competiției: Alexandru Măţan (Academia Hagi), premiu oferit de Gheorghe Hagi.