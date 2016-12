Academia Hagi a câştigat “Talent Cup”

Obiectiv atins pentru echipa under 17 a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” la a II-a ediţie a turneului internaţional “Talent Cup“, turneu desfăşurat pe stadionul “Farul“ din Constanţa. În ultima partidă de la Talent Cup, Academia Hagi a învins, aseară, scor 1-0 (1-0) pe Real Madrid, intrând, în premieră, în posesia trofeului. În numai două minute de la începutul jocului, constănţenii şi-au trecut în cont tot atâtea ocazii uriaşe de a marca. Brazilianul Luiz Carlos a şutat prima dată imprecis de la 7-8 m, pentru ca în min. 2 Vînă să trimită un şut superb de la 20 m, dar Peinador a respins miraculos peste transversală. În min. 16 inevitabilul s-a produs, Ionuţ Puţanu deviind cu capul balonul centrat de Vînă. Până la pauză tot Academia a fost foarte aproape de a-şi majora diferenţa, însă bara s-a opus în două rânduri la şutul lui Iancu de la 25 m şi la lovitura de cap a lui Mitache din doi-trei metri. Raportul de forţe s-a schimbat radical în actul secund, Realul încercând, dar fără succes, să restabilească egalitatea. Devensiva condusă de Ţîru a funcţionat impecabil, madrilenii având doar un şut spre poarta lui Şerban în toată repriza a doua. „Sunt fericit. O seară foarte frumoasă pentru mine. Să baţi Real Madrid, chiar dacă la juniori, este un vis pentru oricine. Meritul este al tuturor, de la părinţii jucătorilor, până la antrenori şi conducere. Începem să respirăm un alt aer, unul pe care ni-l dorim. Îi remarc pe absolut toţi cei care au jucat în această seară“, a declarat preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu. După două victorii cu Inter Milano şi Real Madrid, antrenorul Cristi Cămui nu putea să fie decât fericit. „A fost un joc greu. Am întâlnit o echipă puternică şi cu atât mai mult este frumoasă victoria. Am reuşit să dovedim că Academia poate pune probleme oricui. Am dominat prima repriză, dar în partea secundă am arătat că avem probleme din punct de vedere fizic. Remarc toată echipa, dar în special întreaga apărare. Este normal să fiu fericit, satisfăcut. După astfel de succese apare firesc o mulţumire sufletească“, a mărturisit antrenorul principal al formaţiei Academiei under 17.

Au evoluat - Academia Hagi (antrenor Cristian Cămui): Şerban - Bălaşa, Ţîru, Puţanu, Mitache - Nikolov, Vasile, Iancu (64 Păiuş) - Luiz Carlos (80 Boitoş), Ciochină (54 Farin), Vînă (80 Mihai); Real Madrid (antrenor Luis Miguel Ramis Monfort): Peinador - Aceituno (70 Huertas), Exposito, Cardona (76 F. Gonzalez), Cobacho - Balaguer (41 Paleo), J. Martinez, Just, De la Fuente (41 Cabanes, 70 Herreros) - A. Lominchar, P. Rodriguez (61 Bristol). Au arbitrat: Gelu Dimaca - Sorin Păduraru şi Cosmin Stoian (toţi din Constanţa).

În cealaltă partidă disputată ieri: Inter Milano - Kashima Antlers 4-1 (Gabbianelli 6, Guglielmotti 8, Colombi 26, Monachello 57 / Nakagawa 55-pen.). Au evoluat - Inter (antrenor Sergio Zanetti): Dalle Vedove - Amoruso, Gulielmotti, Sarina, Marini, Pasa, Colombi, Ntow, Radaelli, Monachello, Gabbianelli. Au mai intrat: Mainini, Scappi, Ferrara, Bangoura, Parlato, Martinelli, Del Piero, Djuno; Kashima (antrenor: Joaquim Ferreira Da Filho): Suka - K. Tobita, Ueno, R. Suzuki, T. Tobita, Tokuna, Miyauchi, Hashimoto, Nakagawa, A. Suzuki, Kiyonaga. Au mai intrat: Okada, Komiyama, Onose, Saito. Au arbitrat: Claudiu Marcu - Bella Szoke şi Gabriel Georgescu (toţi din Constanţa).

Festivitatea de premiere a încheiat ediţia din acest an a “Talent Cup”, organizatorii acordând şi următoarele premii speciale - cel mai bun jucător: Yoshiki Nakagawa (Kashima Antlers); cel mai bun portar: George Şerban (Academia Hagi), cel mai bun fundaş: Bogdan Ţîru (Academia Hagi); cel mai bun mijlocaş: Jose Martinez (Real Madrid); golgeterul turneului: Monachello (Inter Milano) - 3 goluri. Clasament final: 1. Academia Hagi 7p, 2. Kashima Antlers 4p, 3. Real 3p, 4. Inter 3p. Premierile au fost efectuate de Elena Frâncu (director DJST), Romulus Chihaia (din partea FRF), Zoltan Iasko (director general Academia Hagi), Paul Peniu (preşedinte Academia Hagi) şi Gheorghe Hagi.